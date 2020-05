OVAKO JE IVANA BANFIĆ IZGLEDALA PRIJE 30 GODINA: ‘Tada nisam mogla ni sanjati da ću biti celebrity jednog dana…’

View this post on Instagram

Ja sa 30 g. manje. 🙂🙂Tada nisam mogla niti sanjati da ću biti Celebrity jednog dana 🎶☀️🎤❤️ i da će se moje pjesme toliko dugo slušati i biti mega hitovi.. Jedno veliko HVALA TI ŽIVOTE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #IBee #music #crodance #danceparty #dance90 #hrvatska #hvalatizivote #ivanabanfic #celebrity #hitovi