OVAKAV PORIN JOŠ NIKADA NIJE VIĐEN: Totalno trijumf Urbana; ovo je pjesma godine

Dodjela ovogodišnjih glazbenih nagrada Porin nije se održala u Rijeci kao što je planirano, već na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskoga radija.

Po prvi put u dugačkoj povijesti najprestižnije hrvatske glazbene nagrade Porin, dodjela se održala samo kao televizijska emisija na Hrvatskoj radioteleviziji. Posebno iznenađenje bili su glazbena diva Josipa Lisac te dirigent i skladatelj Tomislav Uhlik kojima je uručen Porin za životno djelo, a čak 17 izvođača izvelo je svoje hitove za koje su nominirani, s raznih lokacija.

Bez spektakularne pozornice iz Europske prijestolnice kulture, kako se očekivalo početkom godine, a opet zanimljivo. Kroz dodjelu prestižne nagrade koja predstavlja najveće glazbeno dostignuće u životu glazbenika, gledatelje su vodili Iva Šulentić i Ivan Vukušić uživo iz Studija 9 na HRT-u.

I ove godine je konkurencija bila jaka. Najveća imena hrvatske glazbene scene, najveći hitovi protekle godine i nova imena koja su vrlo brzo svojim radom osigurala mjesto uz bok najvećima. Ipak, statuu su odnijeli u svoje domove samo neki.

Veliki uspjeh na ovogodišnjem Porinu postigli su Urban & 4 sa suradnicima, a nagrađeni su u čak pet kategorija. Pjesma “Iskra” autora Damira Urbana osvojila je nagradu za pjesmu godine, a za izvedbu iste pjesme izvođači Urban & 4 osvajaju i Porin u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom. Njihov album “Live at Lisinski”, koji su snimili sa Zagrebačkom filharmonijom, a čiji su producenti Ante Gelo i Goran Martinac osvaja Porin za najbolji koncertni album. Goran Martinac dobiva Porin za najbolju snimku istoimenog albuma. Ante Gelo dobitnik je Porina za najbolji aranžman pjesme “Sutra ćemo pričati” s albuma “Urban&4 & Zagrebačka filharmonija live”, istoimenih izvođača.

Porin za novog izvođača godine osvaja glazbenik Nikola Vranić, poznat pod umjetničkim imenom J.R. August. Za album “Dangerous Waters”, čiji je i producent, J.R. August osvaja i Porin za album godine i najbolji album alternativne glazbe!

Dobitnica Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu je Amira Medunjanin za izvedbu pjesme “Što te nema”.

Album “Povratak prvoj ljubavi / Return to the First Love” izvođača Tihomira Popa Asanovića i prijatelja osvaja Porin za najbolji album klupske glazbe, a producent albuma Duško Mandić nagrađen je i Porinom za najbolju produkciju. U kategoriji Najbolja snimka ove godine su dva dobitnika, Duško Mandić za snimku skladbe “Noć u klubu” s albuma Tihomira Popa Asanovića i prijatelja, te Goran Martinac za snimku albuma “Live at Lisinski”.

Album “Digitalno nebo” grupe Psihomodo pop, koji producentski potpisuje Srđan Sekulović Skansi, nagrađen je za najbolji album rock glazbe, a za istoimenu skladbu s albuma, Porin za najbolji video broj osvaja Radislav Jovanov Gonzo.

U području jazz glazbe dvostruko su nagrađeni Joe Kaplowitz i Jazz orkestar HRT-a. Njihov zajednički album “Organic Intelligence”, koji producentski potpisuje Igor Geržina, osvaja Porin za najbolji album jazz glazbe, dok su za izvedbu skladbe “Time to Go” s istog albuma nagrađeni za najbolju izvedbu jazz glazbe. Ove godine dodijeljene su dvije nagrade u kategoriji Najbolja skladba jazz glazbe, a dobitnici su autor Branimir Gazdik za skladbu “Gifted” i Tamara Obrovac za skladbu “Suza sjajna”.

Mia Dimšić i Marko Tolja dobitnici su Porina za najbolju vokalnu suradnju na pjesmi “Sva blaga ovog svijeta”, a Marko Tolja dobitnik je i Porina za najbolju mušku vokalnu izvedbu pjesme “Još jedan dan”.

Grupa Chui osvaja Porin u kategoriji Najbolja instrumentalna izvedba (izvan klasične i jazz glazbe) za skladbu “Eternautova tema” snimljenu u suradnji s Ink Experiment duom, a njihov album “Iz kapetanovog dnevnika” nagrađen je za najbolje likovno oblikovanje, autora Dalibora Barića. Porin za najbolji instrumentalni album (izvan klasične i jazz glazbe) dobiva album “Timeline”, izvođača i producenta Ivana Pešuta.

Porin za najbolji album zabavne glazbe osvojila je Domenica za album “Ćiribu ćiriba”, uz producente Tončija Huljića i Ivana Huljića. Najbolji album pop glazbe ima Vanna koja Porin osvaja s albumom “Izmiješane boje” čiji su producenti Goran Kovačić i Ante Gelo.

Bojan Jambrošić & Tamburaški orkestar HRT-a te producenti Siniša Leopold i Igor Geržina s albumom “Kajkavski biseri” dobitnici su Porina za najbolji album tamburaške glazbe, a nagradu za najbolji album pop-folklorne glazbe osvajaju razni izvođači za album “Festival kajkavski popevki – Krapina 2019.”, uz glazbene producente Tonija Eterovića i Sinišu Leopolda.

Zagrebački gitarski trio za album “35 godina”, koji producentski potpisuju Darko Petrinjak, Goran Listeš i Ištvan Romer, osvaja nagradu za najbolji album klasične glazbe, a navedeni producentski tim osvaja i Porin za najbolju produkciju albuma klasične glazbe. U istoj kategoriji još je jedan dobitnik, glazbeni producent Krešimir Seletković dobiva nagradu za najbolju produkciju albuma “Introspekcija” raznih izvođača. Za izvedbu skladbe “Johann Sebastian Bach: Trio Sonata BWV 1037 za dvije gitare i kontrabas – Adagio” Zagrebački gitarski trio osvaja nagradu za najbolju izvedbu klasične glazbe. Najbolja skladba klasične glazbe je “Symphoneo, za klavirski kvintet” autora Davora Bobića. Božidar Pandurić dobitnik je Porina za najbolju snimku albuma klasične glazbe za autorski album Vjekoslava Nježića.

Za najbolji album folklorne glazbe nagrađen je album “Na verh gore – bugarenje iz Ćićarije” izvođača vokalne skupine Jažulice i Frndalice te producenta Brune Krajcara, koji za album “Made in Istria” osvaja i Porin za najbolji album etno glazbe. Porin za najbolji album klapske glazbe osvojio album “53. festival dalmatinskih klapa Omiš – nove skladbe”, u izvedbi raznih izvođača te urednika Dušana Šarca i Mije Stanića.

Ivanka & Mrle s albumom “Kišni razdraganci”, glazbenog producenta Iztoka Turka, osvajaju Porin u kategoriji Najbolji album za djecu. Porin za najbolji album popularne duhovne glazbe otišao je Andreju Grozdanovu i World Guitarists te producentu Zoranu Majstoroviću za album “Gospel on Guitar”.

Nagradu za najbolji tematsko-povijesni album osvojio je album “Arsen Dedić: Rane godine (Kronologija 1962. – 1964.)”, čiji je urednik Siniša Škarica, a album “66. Zagrebački festival 2019”, umjetničkog direktora Nene Belana, osvojio je Porin za najbolji album s raznim izvođačima.