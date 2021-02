OVA HRVATSKA ONLYFANS ZVIJEZDA DOVEST ĆE VAS U PREDINFARKTNO STANJE: Evo nekoliko fotki koje to dokazuju

Josipa je pozirala u ‘sado mazo’ izdanju i sve raspametila

Josipa Karimović, koju je domaća javnost upoznala u showu “Ženim sina”, jedna je od najpopularnijih djevojaka na OnlyFans društvenoj mreži na kojoj objavljuje svoje provokativne fotografije i snimke.

Ova 25-godišnja Vinkovčanka ima svoj profil i na Instagramu, a sada je objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u “sado mazo” izdanju.

“Ovo je stvarno pretjerano. Gdje je neko upozorenja za nas sa zdravstvenim problemima? Goriš”, samo je jedan od komentara.

Josipa sad vrlo dobro zarađuje, no nije uvijek bilo tako. “S vremenom se mojim roditeljima stabilizirala financijska situacija pa samim time sam i ja dobivala veći džeparac i novu odjeću, ali meni je oduvijek bila želja imati svoj novac i nadoknaditi sve što nisam imala godinama. Sada imam, hvala Bogu, i donekle sam sretna zbog toga, ali isto tako mogu reći da me to ništa nije promijenilo i da nije sreća u novcu”, ispričala je jednom prilikom.

“Ne hvalim se niti ističem to, ali ja koliko god mogu pomažem ljudima kojima je to najpotrebnije jer, ponavljam, nažalost znam kako je to kada nemaš”, dodala je.