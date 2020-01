OUTLOOK SE OVE GODINE PONOVNO ODRŽAVA U DALMACIJI: Objavljen popis izvođača koji će nastupati na 13. izdanju glazbenog festivala

Glavni festivalski program održat će se u The Garden Resortu u Tisnom, koncert otvorenja na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, a after partiji u kultnoj Barbarella’s diskoteci u Pirovcu

Outlook, festival bass glazbe i soundsystem kulture, ovo će se ljeto po 13. put održati u Hrvatskoj od 30. srpnja do 3. kolovoza, a u prvom valu izvođača objavljeno je 40 imena, koja će nastupiti na novoj lokaciji festivala – u Tisnom. Glavni festivalski program održat će se u The Garden Resortu u Tisnom, koncert otvorenja na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, a after partiji u kultnoj Barbarella’s diskoteci u Pirovcu. Za 13. izdanje festivala izabrano je 13 ključnih “igrača” na sceni koji će kreirati program: Calibre, D Double E, DJ Storm, Flava D, Fliptrix, Goldie, Iration Steppas, Lenzman, Mala, Mungo’s Hifi, The Bug, Zed Bias i novi dodatak Hybrid Minds.

Za svakoga ponešto

Oni su za prvi val izvođača odabrali 40 imena koja su na samom vrhu vala te scene, a među njima ističu se najvitalnija imena iz drum & bass svijeta kao što su dBridge, Breakage, Randall, Doc Scott, DRS i Fabio & Grooverider. Grime i dubstep talenti koji stižu u Dalmaciju su El-B, Horsepower Productions, Hatcha, Youngsta, Wookie, Darwin, P. Money, J.Sparrow te 6 Figure Gang (Dobby, FAUZIA, Jossy Mitsu, L U C Y, Sherelle i Yazzus), a za ljubitelje hip hopa tu su Children of Zeus i Coops. Od bass scene regije na Outlook Originsu nastupit će 207, Digitron, DubDiggerz, Dubolik & Lo Peaks, Egoless i Roots In Session.

Outlook festival se, nakon što je 2008. održan u Petrčanima, a 2009. na Pagu, od 2010. održavao u Puli, a ove je godine ponovno preselio u Dalmaciju, u Tisno.