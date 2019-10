OUTLOOK I DIMENSIONS FESTIVALI SELE NA NOVE LOKACIJE: Promijenjeni su i termini, evo kada će se održavati

Popularni ljetni festivali sljedeće godine održat će se na tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku te u Garden Resortu i klubu Barbarella u Tisnom

Popularni ljetni festivali Outlook i Dimensions slijedeće ljeto sele se u Dalmaciju na tri lokacije: The Garden Resort i klub Barbarella u Tisnom te na tvrđavu Sv. Mihovila u Šibeniku. Nakon što su cijelo desetljeće proveli na tvrđavi Punta Christo u Puli, festivali se sele na tvrđavu svetog Mihovila, izgrađenu na litici iznad središta grada Šibenika, u uvalu The Garden Resorta u Tisnom te na otvorenu terasu diskoteke Barbarella, također u Tisnom. Outlook festival ujedno mijenja i ime te će se od sada zvati Outlook Origins. Termini festivala također su promijenjeni, stoga će se Outlook Origins održavati od 30. srpnja do 4. kolovoza, a Dimensions festival od 13. do 18. kolovoza.

Glazbeni žanrovi ostaju isti

Outlook festival je inače svoje prvo izdanje 2008. godine imao upravo u Garden Resortu, izvorno smještenom u Petrčanima. Outlook, osim promjene imena i lokacije neće mijenjati svoje glazbene temelje, stoga će se tamo i dalje puštati žanrovi poput dubstepa, duba, reggaea, drum’n’bassa, jungla i grima. Naglasili su kako će u organizaciji festivala sudjelovati i nekoliko ključnih kuratora te scene kako bi osigurali očuvanje baštine i korijenja festivala. Imena kuratora bit će objavljena u sljedećim tjednima.

Iz organizacije festivala naglašavaju kako će uskoro objaviti i prva glazbena imena koja će nastupiti na festivalima, a u prodaju će pustiti i prve regionalne ulaznice.