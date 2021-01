‘Toliko bijesa nosim u sebi od djetinjstva… Nadam se da će svi sad izaći s imenima da bi se predatori maknuli s naših ulica, škola i akademija’, napisala je glumica, između ostalog, u svojoj objavi

Nakon što je srpska glumica Milena Radulović optužila učitelja glume Miroslava Miku Antića za silovanje, mnoge žene podijelile su svoje priče, a jedna od njih je i hrvatska glumica Dora Lipovčan.

“Silovana sam puno prije nego što sam ušla u svoju profesiju iako sam se njome počela baviti u djetinjstvu pa je stoga ne mogu kriviti za to što mi se tada dogodilo…. Al’ utoliko više razumijem danas svoje kolegice širom regije koje izlaze s takvim pričama vezanim za svoj profesionalni život i školovanje… U poslu sam vjerojatno imala sreće da nikad nisam postala meta predatora možda i zato što sam to iskustvo nosila kao krvareći ožiljak od prije i što sam dotad već razvila obrambene mehanizme koje bi svakog s takvim namjerama jasno na prvi pogled uvjerili da će se loše provesti ako ikad stavi ruku na mene… Jer vjerujem da bi taj koji bi me probao još jednom neželjeno dotaknuti u ovom životu završio iščupanog grkljana zubima…

Toliko bijesa nosim u sebi od djetinjstva… Nadam se da će svi sad izaći s imenima da bi se predatori maknuli s naših ulica, škola i akademija… Ja sam šutjela punih 15 godina prije nego sam otišla na policiju… I ne, nisu ga zatvorili, bilo je prekasno i nije bilo dovoljno dokaza za sud… Ali sam bar progovorila… Od tada mi duša malo manje krvari…”, napisala je u glumica u objavi na svom Facebooku.

Na Facebooku je pokrenuta stranica “Nisam tražila” na kojoj su mnoge žene istupile sa svojim iskustvima.

