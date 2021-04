OTKRIVENO TKO JE RASIST U KRALJEVSKOJ OBITELJI: ‘Da, ona se brinula zbog Archiejeve boje kože, ali krivo je shvaćena’

Navodno je sve bio nesporazum u raspravi o kulturnim razlikama između Britanaca i Amerikanaca, koji je vojvotkinja od Sussexa protumačila kao rasistički ispad

Iako se dosad nagađalo tko je mogao izreći gnjusne priče o tome da će tada nerođeno dijete Meghan Markle (39) i princa Harryja (36) imati tamniju boju kože, slavni dvojac je odmah rekao da to nisu bili ni kraljica Elizabeta II. (94) ni princ Charles (72).

Iako ih je Oprah Winfrey (67) u intervjuu pitala tko je to govorio, kraljevski par odbio je imenovati osobu koja je pokrenula pitanje o boji kože njihova sina Archieja. No, sada je kontroverzna britanska autorica Lady Colin Campbell (71) otkrila da je riječ o princezi Anne (70), kraljičinoj kćeri. Ipak, napominje da je njezin komentar bio pogrešno shvaćen.

“Harry je zbog spominjanja kulture shvatio da se tu radi o boji kože. Anne je izrazila brigu o posljedicama dopuštanja da se netko takav uključi u kraljevsku obitelj te je rekla da to neće izazvati probleme samo obitelji, već i djeci koja će nastati iz te veze. Harry je to odmah požurio prenijeti Meghan, koja je to povezala s bojom kože. Radi se o osobi koja jedva čeka naći problem tamo gdje ga nema”, tvrdi Campbell.

Problem kulturnih razlika

Daily Mail pokušao je stupiti u kontakt s kraljevskom obitelji, ali i sa Sussexima, no ni članovi dvora ni Meghan i Harry zasad nisu komentirali ove tvrdnje. Međutim, Lady Colin rekla je u svome podcastu da su nepravedno upirali prstom u princezu Anne, što je bio nesporazum u raspravi o kulturnim razlikama između Britanaca i Amerikanaca.

Pozivajući se na kraljevskog insajdera, rekla je: “Nije bilo zabrinutosti zbog Meghanine boje kože. Princeza Anne s pravom je bila zabrinuta da će, ako se njihov brak nastavi i oni budu imali djecu, biti ogromnih problema, ne zbog boje kože, već zbog Meghanine nesposobnosti i odlučnosti da i dalje ne bude mogla cijeniti kulturne razlike.”

Campbell je dodala da je princeza Anne bila zabrinuta zbog toga što Markle možda “zapravo ne poštuje instituciju u kojoj se vjenčala i obitelj u koju se udala”.

Na kraju je imala pravo

“Meghan i Harry iskoristili su tu istinsku zabrinutost tete koja ih voli, znajući da je to rekla samo zato što je prizemna, iskusna, skromna, inteligentna i razumna. Nitko nije kriv za rasizam. Ali princeza Anne bila je prvakinja u govorima: ‘Nemoj se oženiti tom djevojkom, ona je neprikladna. Pogrešna je za našu zemlju, pogrešna je za posao. Pa, pokazalo se da je to istina”, utvrdila je kraljevska biografkinja.

Prije toga, kraljica je na intervju Sussexa odgovorila duboko osobnom porukom, rekavši da, iako se “neka sjećanja razlikuju”, pokrenuta pitanja, posebno ona o rasi, bila su “zabrinjavajuća” i bit će shvaćena ozbiljno.

Znakovito je, međutim, naglasila da bi se od sada obiteljski problemi trebali rješavati privatno. Odbjegli par je tijekom intervjua iznio nekoliko eksplozivnih tvrdnji o rasizmu unutar Kraljevske obitelji.