OTKRIVENO JE! ŽABAC SKOVAO PLAN SA SUPRUGOM: Milijana je van sebe od bijesa; ‘Dabogda ti umrla žena’

Milijana je bila bijesna jer je shvatila da se Žabac ustvari poigrava s njome jer se sve dogovorio sa suprugom

Milijana Božić i Nemanja Stamatović Žabac posvađali su se tijekom reality showa “Parovi”, pa ona nije htjela razgovarati sa svojim ljubavnikom, piše Alo.

“Hoćeš li da ponovim ono što si mi rekao sinoć, pa da mi slupaš glavu o stol? Dabogda ti umro znaš ‘ko”, rekla je Milijana.

“Ništa nisam napravio. Takva joj je faza. Ona je ljubomorna”, kazao je Žabac.

No, Božićka mu nije ostala dužna, pa je rekla kako je shvatila da se on ustvari igra s njom.

‘Ona je umislila nešto’

“Nisam ja ljubomorna uopće, ne zanima me. On se igra sa mnom i to je tako. Ja više ne vidim pravu situaciju. Ja nisam za zaj*banciju. Dabogda ti umrla žena”, bijesno je kazala.

“Ona je umislila nešto”, rekao je Žabac, a Milojko i Aleksandra su ih cijelo vrijeme promatrali sa strane dok su se mazili na kaču.

“On je rekao sinoć da se sve dogovorio sa ženom zbog realityja”, objasnila je Milijana.