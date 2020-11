OTKRIVENI DETALJI SMRTI SPRSKOG GLAZBENIKA KOJI JE PREMINUO OD KORONE: ‘Pio je lijekove na svoju ruku i nije htio ići na pregled…’

‘Rekao sam mu da ode na pregled, da se ne šali, ali on to nije shvaćao ozbiljno, kao što je sve u životu shvaćao olako i kroz šalu’, rekao je pjevač Darko Filipović

Jučer je odjeknula vijest da je od koronavirusa u 45. godini preminuo Bojan Zlatanović, bubnjar glazbenog sastava Amadeus. O detaljima njegove smrti sada su progovorili ožalošćeni kolege i suradnici.

“Bio je na respiratoru već 8 do 9 dana, prije toga bio je na neinvazivnoj terapiji kisikom. Bilo mu je sve gore i gore. Jučer u 9.20 sati to se dogodilo. Zahvaljujemo osoblju i direktoru bolnice ‘Dragiša Mišović’, dali su sve od sebe da ga spase. Nije mu bilo pomoći. On će nastaviti živjeti s nama kroz Amadeus bend”, rekao je za srpske medije Zlatanovićev kolega iz benda Aca Amadeus.

BUBNJAR GRUPE AMADEUS BAND PREMINUO U 45. GODINI OD POSLJEDICA COVIDA: ‘Liječnici su dali sve od sebe’

“Bijesan sam i ljutit, a ne znam koga da krivim. Tokan je kašljao dugo, ali nije želio ići liječniku. Sam je, na svoju ruku, pio lijekove kod kuće. Rekao sam mu da ode na pregled, da se ne šali, ali on to nije shvaćao ozbiljno, kao što je sve u životu shvaćao olako i kroz šalu. Bio je najbolji i najduhovitiji čovjek koga sam poznavao”, kazao je pjevač Darko Filipović te dodao: “Kada je konačno odlučio javiti se liječniku, nije bilo mjesta u beogradskim bolnicama pa su ga smjestili u Požarevac. Tamo je proveo neko vrijeme, ali nakon što se situacija pogoršala, prebacili su ga u Beograd, u bolnicu. Prije deset dana priključen je na respirator”.