OTKRIVENA POZADINA PRIČE O PREKRASNOJ VJENČANICI MAJE ŠUPUT: Modnom mačaku potekle suze radosnice, sve je ispričao

Kada smo zajedno maštali o ovom danu, najprije smo zamišljali kako idemo u Paris po Dior vjencanicu ili mozda ipak Vera Wang, ja sam čak i napravio plan putovanja, a onda me ona nazvala jedno jutro i rekla mi- Razmisljala sam malo, ti si mi napravio sve najvažnije haljine u životu, sve haljine u karijeri si napravio ti, ja želim da kao omaž našem prijateljstvu i našoj suradnji napraviš i THE haljinu za najvažniji dan mog života… Nastao je muk s moje strane, ali samo na nekoliko sekundi jer da… potekle su suze radosnice, osim sto sam u tom trenutku shvatio da se moja princeza zaista udaje shvatio sam i tu odgovornost,ali i zadovoljstvo da sam baš ja zadužen za THE haljinu. Unatoč nemogućem rasporedu proteklih mjeseci dao sam sve od sebe, da ta haljina bude zaista THE haljina za moju princezu… i evo je… 3,4 sad… krećemo… 👰🏼