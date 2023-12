U novoj knjizi američkog novinara Omida Scobieja, nazvanoj 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival', otkrivene su razne pikantnosti vezane uz ljubavni život prijestolonasljednika Williama (41). Britanska kraljevska obitelj često je bila meta kontroverzi, a iako se ne može potvrditi istinitost ovih tvrdnji, čini se da su neki događaji postali sveprisutna tema razgovora u posljednje vrijeme.

Jedna od priča koja se proširila sugerira da je William prevario Kate Middleton (41) dok je bila trudna sa svojim trećim djetetom. Prema navodima, njegova navodna ljubavnica bila je bivša britanska manekenka Sarah Rose Hanbury (39).

Kate Middleton, princ William

Iz Kensingtonske palače su, kako tvrdi novinar, uložili maksimalne napore kako bi suzbili špekulacije o prevari. Navodno su pokušali uvjeriti britanski list 'The Sun' da obustavi istraživanje o toj priči.

Kate Middleton, Princ William, Princ Harry, Meghan Markle

Također, knjiga navodi kako su iz dvora obećali novinarima druge "ekskluzivne vijesti" vezane uz kraljevsku obitelj, samo ako prestanu s dramom oko Williama. Prema tvrdnjama, u lipnju 2019. godine, 'The Sun' je, navodno, povukao novinara s te priče. Tabloid se tada preusmjerio na niz drugih priča, s ciljem da otkrije više informacija o princu Harryju i Meghan Markle.

Omid Scobie je istaknuo kako je vrlo oprezan kada su u pitanju priče o tome da je princ William prevario Kate.

Sarah Rose Hanbury

Inače, Sarah Rose Hanbury je pripadnica britanskog plemstva i supruga 7. markiza od Cholmondeleyja, Davida Cholmondeleyja. U braku su od 2009. godine i imaju troje djece. Osim toga, bliski su britanskom dvoru, te su prisustvovali sahrani kraljice Elizabete II. Hanburyjev sin također je bio prisutan na krunidbi kralja Charlesa III. (75).

