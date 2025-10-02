Otkriven uzrok smrti influencerice koja je umrla dva dana nakon svoga vjenčanja

Službeni nalazi obdukcije potvrdili su da je 26-godišnja influenserica i vizažistica iz Sarajeva, Adna Rovčanin-Omerbegović, preminula od meningitisa.

Foto: Facebook/instagram/screenshot

Adna i Faris vjenčali su se 13. rujna, u hotelu na Ilidži. No, radostan početak bračnog života ubrzo se pretvorio u tragediju. Prema riječima obitelji i prijatelja, tijekom noći nakon vjenčanja Adni je iznenada pozlilo te je hitno prebačena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Unatoč tome što su je liječnici uveli u induciranu komu i poduzeli sve potrebne mjere, Adna je preminula dva dana kasnije, 15. rujna.

Uzrok smrti službeno je potvrđen kao meningitis – ozbiljna upala moždanih ovojnica koja može biti smrtonosna u vrlo kratkom roku.

Adna je bila vlasnica kozmetičkog salona u Sarajevu, a među prijateljima poznata kao vedra i uvijek nasmijana djevojka. Na društvenim mrežama mnogi su izrazili tugu i oprostili se od prerano preminule 26-godišnjakinje: „Još jučer si bila s nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna“, „Neka ti Allah podari Džennet, a tvojoj obitelji snagu u ovim teškim trenucima“, „Nije pravedno da mlad život ovako prerano stane. Ostat ćeš zauvijek u našim srcima“.

