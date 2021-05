OTKANTALA AFFLECKA, A DA TO NIJE NI ZNALA: Izazovna glumica brzo požalila, no na njenu sreću, on ju je ‘slijedio’

Nivine je snimku sebe u raznim pozama i Affleckov video podijela na TikToku uz status ‘Oprosti Ben’

TikTok video glumice i spisateljice Nivine Jay postao je viralan zahvaljujući Benu Afflecu.

Glumica i model odbila je Bena Afflecka na dating platformi Raya, svojevrsnom Tinderu za poznate, misleći da je profil lažan. No po svemu sudeći, Affleck ju je nastavio “proganjati” na Instagramu i poslao joj video u kojem ju uvjerava kako je njegov profil na Rayi stvaran. “Nivine, zašto si me odbila? To sam ja”.

Nivine je snimku sebe u raznim pozama i Affleckov video podijelila na TikToku uz status “Oprosti, Ben”. Video je pregledan više od milijun puta.

Aplikacija Raya pokrenuta je 2015. a predstavlja se kao “ekskluzivna dating aplikacija za osobe u kreativnim industrijama”. Ističu dosta temeljitu provjeru profila, a potiču velike zvijezde, poput Afflecka, da se prijave.

I Demi Lovato je otkrila kako se prijavila na Rayu nakon prekida s Wilmerom Valderramom 2016., a kako prenosi Daily Mail, priča se kako je na njoj i Channing Tatum, nakon prekida s Jessie J. Već dulje se nagađalo kako i Affleck koristi aplikaciju, ali sve do sada se smatralo kako je u pitanju lažan profil.