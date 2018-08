OTAC MEGHAN MARKLE TVRDI: ‘Nikad nisam dobio ni pozivnicu za kraljevsko vjenčanje’

A želio ju je uramiti kao uspomenu na taj događaj

Otac vojvotkinje od Sussexa, Meghan Markle, tvrdi da nikada nije dobio pozivnicu za njezini vjenčanje s britanskim princom Harryjem. Thomas Markle izjavio je to iako je evidentno bio pozvan, a pozivnice je uredno dobilo svih 600 ostalih gostiju za vjenačnje para u svibnju ove godine, pišu britanski mediji.

Još je dodao kako bi volio da je tu pozivnicu mogao uramiti. Riječ je o pozivnicama što ih je izradila poznata londonska tiskara ‘Barnard and Westwood’, a izdane su na ime princa Charlesa za obred što je održan u kapelici Svetog Jurja u dvorcu Windsor. Ista pozivnica gostima je vrijedila i za prijem nakon same ceremonije vjenčanja.

Bilo bi lijepo da smo svi dobili pozivnice

No, 74-godišnji gospodin Markle tvrdi kako nije bio među pozvanima. “Isprva sam mislio, ok, jer sam ionako jedan od uzvanika, ali bih volio da sam dobio pozivnicu i mogao ju staviti u okvir. Čak sam rekao Meghan da pošalje pozivnice cijeloj mojoj obitelji. Naravno da nitko od njih ne bi mogao doći jer si ne bi mogli priuštiti avionsku kartu, no s njezine strane do bi bila lijepa gesta. Naravno, to se nije dogodilo”, ispričao je Thomas Markle za Daily Mail.

Meghanin otac otkrio je i kako je planirao govor na vjenčanju, ali mu to nije omogućeno uz obrazloženje da nema vremena za to. To ga je, tvrdi, baš pogodilo.

Sama vojvotkinja od Sussexa u posljednje se vrijeme malo distancirala od oca nakon što je ovaj, unatoč protivljenju kraljevske palače, dao cijelu seriju intervjua medijima.