OSTAVITE SVE ŠTO RADITE, FRESH ISLAND IMA NAJBOLJU VIJEST DANA: Stefflon Don dolazi na Zrće!

Ona je kraljica top lista, igra Beer Pong s Idrisom Elbom i djevojka je Burna Boya, trenutno najpopularnijeg nigerijskog afrobeats izvođača. Na sceni prisutna od 2015., Stefflon Don je u samo nekoliko godina došla do statusa svjetske ikone i surađivala s imenima poput Sean Paul, Wiley, French Montana, Giggs, Mariah Carey, Tory Lanez, Lil Baby i sljedeći tjedan dolazi pokoriti Zrće.

Još samo nekoliko dana preostalo je do trenutka kada će plažu Zrće preplaviti zvukovi najboljeg svjetskoj hip-hopa i srodnih žanrova. Rap, trap, rnb, afrobeats, dancehall i grime poslastice garantiraju najluđu atmosferu i jedinstveni doživljaj na hrvatskoj obali. Nadamo se da ste spremni, jer kreće osmi po redu Fresh Island festival!

Prije nego što Fresh otvori svoja vrata 13. srpnja velikim tulumom dobrodošlice, preostalo nam je da vam predstavimo prvu damu ovogodišnjeg festivala. Hit makerica Stefflon Don na festival dolazi kao zamjena za Lil Uzi Verta, a njen trenutni hit singl ‘Boasty’ ima 60 milijuna pregleda i obara sve rekorde. Ako ste ovog ljeta otišli na bilo koji party ili samo upalili radio, niste mogli zaobići ovu ljetnu himnu na kojoj gostuje sa Seanom Paulom, Idrisom Elbom i Wileyem. Ova 27 godišnja reperica dolazi iz Birminghama u Velikoj Britaniji, ali svoje korijene vuče s Jamajke, stoga ne čudi da je njezin intenzivni zvuk i izričaj uvijek naklonjen plesnim dancehall i afrobeats ritmovima. Svoj talent dokazala je brojnim hitovima poput: ‘Sensless’, ‘16 shots’ ‘Hurtin me’ ‘Envy Us’ ili ‘Pretty Girl’ pa stoga vjerujemo da će biti pravi spektakl čuti ih uživo na Pagu.

Prije nego što se okušala u glazbenoj karijeri Stefflon Don bila je dekoraterka torti i frizerka, a sa samo 17 dobila je sina koji sada ima deset godina. U svakom slučaju, iza sebe ima bogatu i živopisnu biografiju, kao i brojne uspjehe. Mediji su pisali i o kratkoj romansi između nje i Drakea. U posljednje dvije godine osvojila je MOBO, NME i BET nagrade za najbolju žensku, novu i internacionalnu izvođačicu.

Stefflon Don se pridružiju glavnim headlinerima ovogodišnjeg Fresh Island festivala, američkom reperu Tygi koji je nedavno izdao legendarni album ‘Legendery’, nezaobilazni soundtrack za ovo ljeto, i kanadskoj zvijezdi Toryju Lanezu čiji nas je nastup na Wireless festivalu prije nekoliko dana ostavio bez daha, stoga ništa manje ne očekujemo ni na Zrću.

Tu su još i sjajni Afro B, Not3s, Hardy Caprio, B Young, Tim Westwood, DJ Semtex i mnogi drugi.

Podsjetimo, cijeli festivalski tjedan započinje danom otvorenja u subotu 13. srpnja, nastavlja se tradicionalnim Zero day tulumom na kojem ove godine nastupa reper u usponu Gunna. Glavni festivalski dani su od 15. do 17., a priču zaokružuje After day uz nastup UK repera Yxng Banea 18. i tulum zatvaranja 19. srpnja.