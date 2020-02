OSREDNJA VEČERA ILI ZAHTIJEVNI GOSTI? Aleksandrina jela kandidate nisu nimalo impresionirala: ‘Trebala se više potruditi…’

Iako im se domaćica svidjela, gosti su tijekom večere primijetili mnoge propuste

Ovaj tjedan u „Večeri za 5 na selu“ preselili smo se u Istru, gdje smo kod prve kuharice Aleksandre Pekice provjerili je li lavanda ukusna namirnica i kako se kuha s ostacima iz hladnjaka. Naime, vlasnica OPG-a iz maloga mjesta Pekica, pokraj Svetvinčenta, natjecateljima je pripremila zanimljiv jelovnik, koji se sastojao od kreativnih naziva jela – predjela Delicije namaz, glavnog jela Pun trbuh te deserta Ostaci iz frižidera.

Liker i pogačice od lavande za doček

Domaćica je dočekala goste u dvorištu, a nakon upoznavanja počastili su se likerom od lavande. „Probao sam neke stvari od lavande, ali večeras sam prvi put probao liker od lavande i bio je dosta dobar“, rekao je Lučano, no Mariji se baš i nije svidio. Aleksandra ih je potom poslužila i pogačicama s lavandom. „Kolač se može pojesti jer ne čuješ lavandu, ali rakija je dibidus“, komentirala je Marija. Ubrzo su svi ušli u kuću, a gosti nisu mogli dočekati da domaćica iznese predjelo.

„Jako dugo čekamo to predjelo, ne znam što li Sandra sprema, ali ja sam jako gladna i ne znam gdje je to predjelo“, komentirala je Elisabetta, a svi su se složili s njom. A kad je došlo predjelo, odmah su počeli prigovori. „Vidim skutu, sir, a ja to ne volim“, rekla je Elisabetta, a Adilu je sve izgledalo previše jednostavno. „Na prvi pogled mi se čini kao da se netko igrao. Znači, narezao je onaj sir, namazao fete kruha i stavio pred mene“, rekao je najmlađi kandidat ovoga tjedna, a i ostali su se kandidati malo razočarali.

I glavno jelo dobilo prigovore

Kad je Aleksandra poslužila glavno jelo, Adil je odmah komentirao kako mu nije u redu da si sam vadi u tanjur. „To je mogla učiniti gospođa Aleksandra jer je ona tu domaćin, da se vidi tko je tu gazda i da se vidi kod koga smo mi tu došli“, rekao je, a Marija nije bila oduševljena ni okusom: „Mogla je staviti nešto bolje u raviole, neki pikantniji sir ili da je stavila malo tartufića, bilo bi drugačije.“ Kako je i za glavno jelo bilo prigovora, večeru je jedino mogao spasiti desert! „Naizgled je lijep, ali nisam baš jako oduševljena“, nastavila je Marija u istom tonu. „Volim štrudlu i meni je desert bio odličan“, rekla je Elisabetta, a naposljetku su se svi složili kako im se domaćica jako svidjela, ali da nije napravila neku posebnu večeru. „To nije svečana večera, nego seljačka ili svakodnevica“, komentirala je Marija.

Iznenađenje za kraj

Domaćica im je pripremila iznenađenje – u dvorištu su bili članovi Povijesne udruge Kaštel, čiji je i domaćica član, a koji su priredili pravi spektakl! Poslije „vatrenog iznenađenja“ na red je došlo ocjenjivanje. Marija je dala ocjenu osam zato što joj je u predjelu i glavnom jelu falilo nešto, kao i Lučano koji smatra da se domaćica malo više trebala potruditi oko predjela, Elisabetta je također dala osmicu zato što ne voli sireve, a Adil se odlučio za ocjenu šest jer smatra da se domaćica trebala više potruditi oko predjela i nikako mu se nije svidio pas u kući.

Sutra kuha ugostitelj Lučano, a hoće li kandidati ostati tako zahtjevni – doznat ćemo u novoj epizodi kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ u 20 sati na RTL-u – kad kuha ugostitelj Lučano!