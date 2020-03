OSOBLJE IZDAVAČKE KUĆE PROSVJEDOVALO PROTIV IZLASKA MEMOARA WOODYJA ALLENA: ‘Duboko su uznemirujući i činjenično netočni…’

Allenova usvojena kći Dylan Farrow, koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje kad je bila dijete, memoare je nazvala ‘duboko uznemirujućim’

Samo nekoliko dana nakon što je Hachette Book Group najavio izlazak memoara Woodyja Allena, osoblje kuće Little, Brown and Co. prosvjedovalo je zbog knjige, u znak potpore njezinim glasnim kritičarima Ronanu i Dylan Farrow. Osoblje objavilo da je napustilo njujorške urede Hachettea u znak prosvjeda protiv Allenove autobiografije, predviđene za objavljivanje 7. travnja.

TEŠKI DANI ZA WOODYJA ALLENA: Slavnom redatelju u SAD-u okreću leđa, nitko više ne želi surađivati s njim

Kći ga optužila za seksualno napastovanje

U mailu listu The Times Hachette je napisao: “Poštujemo i razumijemo perspektivu zaposlenika koji su odlučili izraziti zabrinutost zbog objavljivanja ove knjige. Održat ćemo raspravu o toj temi što je prije moguće”. Grand Central Publishing, ogranak Hachette Book Group, objavio je u ponedjeljak da će Allenovi memoari “Apropos of Nothing” biti objavljeni sljedeći mjesec. Izdavačka kuća Little, Brown and Co. također je u sastavu Hachettea. O knjizi se priča godinama i smatralo se da se ne može objaviti u doba #MeToo pokreta, ali je prije godinu dana Hachette u tišini otkupio prava. Ubrzo nakon objave, Allenova usvojena kći Dylan Farrow, koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje kad je bila dijete, objavila je izjavu nazvavši memoare “duboko uznemirujućim”, tvrdeći da oni nisu činjenično točni.

ISKRIVIO PRIČU O NAVODNOM SILOVANJU KĆERI? Sin Woodyja Allena se usprotivio objavi njegovih memoara: ‘Ovo je duboko uznemirujuće i izdajnički…’

Protestirao i njegov sin

Dan kasnije njezin brat novinar Ronan Farow zaprijetio je prekidom veza s Hachette, čiji je Little, Brown and Co. objavio njegov bestseler “Catch and Kill”. U toj knjizi Farrow piše o izazovima s kojima se suočio izvješćujući o optužbama za seksualno zlostavljanje protiv producenta Harveya Weinsteina. “Bio sam razočaran kad sam doznao preko medijskih izvješća da je Hachette, moj izdavač, otkupio prava za memoare Woodyja Allena nakon što su drugi veći izdavači odbili to učiniti.” Tu su odluku skrivali od mene i svojih namještenika dok smo radili na “Catch and Kill”, rekao je novinar u izjavi postavljenoj na Twitteru. “Rekao sam Hachetteu da ne mogu surađivati u dobroj vjeri s izdavačem koji tako postupa”, istaknuo je Ronan Farrow.