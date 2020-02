OSNIVAČ KLAPE RIŠPET: ‘Nisam birao osam Pavarottija, nego dobre ljude. Nikad se nismo posvađali, a pitajte Rozgu kakvu peku radimo’

Pero tvrdi kako je klapa Rišpet za svoju publiku u Zagrebu i Splitu pripremila glazbenu poslasticu o kojoj će se još dugo pričati

Jedna od naših najpoznatijih klapa, Rišpet, početkom godine sprema čak tri velika koncertna spektakla za sve svoje obožavatelje. Oni stvaraju i pjevaju za svoju publiku za koju vole reći da su im prijatelji, a ne fanovi. Osnivač Rišpeta Pero Kozomara ususret koncertima u Zagrebu i Splitu otkrio nam je kakva su sve iznenađenja pripremili za svoje vjerne prijatelje te koji su im planovi za ovu godinu, a i saznali smo kako se njih osmorica privatno slažu.

NET.HR: Rišpet djeluje već devet godina. Kako vas osmorica funkcionirate u klapi? Slažete li se? Družite li se i privatno?

KOZOMARA: O da, i te kako. Radimo najbolju peku i pečemo najbolje mesne gradele. Upitajte uostalom Jolu i Jelenu Rozgu. Ja nisam, kada sam osnivao klapu, birao osam Pavarottija. Ja sam birao osam odličnih pjevača za klapu ali, prvenstveno osam dobrih ljudi. Ovo je osam ljudina. Klapa se u devet godina postojanja nije nikad posvađala, porječkala. Ima nesumnjivo boljih pjevača kao što ima i nesumnjivo i boljih autora, ali nema ovako kompaktne ekipe. Mi smo kao jedno tijelo. Putovanja s klapom u kombiju na gostovanja pretvaraju se u jednu veliku zezanciju, u jednu veliku ekskurziju. Smijeh, šala, zezanje, pozitiva.

NET.HR: Što ste svojoj publici pripremili za nadolazeće koncerte 25. i 26 u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu?

KOZOMARA: Puno radimo, puno putujemo te promoviramo naše koncerte po televizijama, radijima, portalima i ostalim bitnim medijima. Jedan član klape je dobio virozu, ali lagano mu prolazi tako da je zdravstveni bilten klape odličan što nam je najvažnije. Imamo često samostalne probe, a čekaju nas i uskoro probe s Giulianom i Belanom te s Doris Dragović i Zoricom Kondžom. Veoma smo uzbuđeni i jedva čekamo koncerte. Događaju nam se zaista lijepe stvari. Klapa postoji devet godina i iskreno nismo znali da li možemo još jednom ponoviti rezultate od prošle godine kada su bila rasprodana čak dva koncerta u Lisinskome 40 dana ranije.

Ispalo je fantastično. Naš ovogodišnji prvi koncert koji će se održati 25. veljače rasprodan je mjesec dana ranije. Karte koje su puštene u prodaju za drugi dan srijedu 26. veljače također idu sjajno te vjerujemo da će i drugi dan biti rasprodan. Posebna iznenađenja smo zapravo mi klapa Rišpet kada izađemo naoštrenih glasnica, naštimanih instrumenata, u onim divnim odjelima s našim repertoarom onda je to – to. Naša iznenađenja bit će u Zagrebu naši divni gosti: Neno Belan s kojim izvodimo tri njegove pjesme po prvi puta u ovakvom ambijentu i pred ovakvom publikom, kao i Giuliano koji s nama izvodi našu pjesmu. Dakle bit će to sjajna kombinacija “Dalmatinskih” glasova i jedna, vjerujte, divna noć.

NET.HR: Hoće li se koncert kojeg ćete održati 7. ožujka u Spaladium Areni u Splitu razlikovati od onih koje ste pripremili zagrebačkoj publici?

KOZOMARA: Neće se razlikovati. Isti je repertoar, isti je redoslijed raspored izvođenja pjesama. Mi to ne mijenjamo. Jedino što će se razlikovati, naravno, bit će naše gošće, a u Splitu su to divne i sjajne dive: Doris Dragović i Zorica Kondža koje neće biti u Zagrebu. I, naravno, prvi put nam je doma u Spaladium areni ovako veliki koncert pa će pritisak i trema doma u Splitu biti puno veći. Trema je uvijek prisutna, ali ona dobra, pozitivna kada želiš da sve bude dobro i ispadne sjajno.

NET.HR: Publika vas od milja zove “Dalmatinskim slavujima”. Imponira li vam to?

KOZOMARA: Ne znam tko je to od vaših kolega prvi “profurao”. Kada sam to negdje čuo ili pročitao nasmijao sam se i bilo mi je “fora”. Nije to loše. Svatko ima neki svoj nadimak, svatko za sobom ostavlja neki svoj trag, neki svoj pečat, pa eto, ako se ljudima sviđa kako mi pjevamo i ako se ljudima sviđaju naše pjesme onda ja doista nemam ništa protiv nadimka “Dalmatinski slavuji”. Na koncu, slavuji pjevaju divno, a ako smo mi upola dobri kao oni to je fantastično.

NET.HR: Ima li razlike u tome kako vas percipira zagrebačka publika, a kako splitska? Tko vam šalje više ovacija iz publike?

KOZOMARA: Nema nikakve razlike. Rišpet ima iza sebe doista jednu, mogu kazati, i divnu i vjernu publiku. Imamo na Facebooku preko 63.000 svojih fanova, samo što ja ne volim riječ fanovi nego ih radije nazivam prijateljima. Svatko tko voli moje pjesme i klapu Rišpet na jedan način je naš prijatelj, a ne fan. Ista je reakcija divnih žena na koncertima Rišpeta i u Rijeci, Puli, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Splitu i Zagrebu. Svugdje je jako lijepo, svugdje sve pjevaju i jako smo dobro prihvaćeni.

NET.HR: Struka vas često opisuje kao hitmejkere. Koja je “formula” vašeg uspjeha, tj. što vas čini jednom od naših najpopularnijih klapa?

KOZOMARA: Nagrađen sam autorski kao skladatelj s tri pobjede, Grand prixa, na Splitskim festivalima, pobijedio sam na Melodijama Hrvatskog Jadrana davne 1995. godine s Alenom Vitasovićem i pjesmom “Bura”, čak tri godine za redom klapa Rišpet je osvojila klapsku Cesaricu za najveći klapski hit godine. Ipak, nekako vremenom shvatiš da ti je najveće priznanje kada cijela dvorana u zboru pjeva tvoju pjesmu i kada ti obični ljudi na ulici prilaze i kažu da ih je pjesma koju si napisao dodirnula.

Imamo 23 singla, 21 snimljen spot, osvojene Splitski festivale na Facebooku nas prati 63.000 pratitelja, jako puno nastupamo, imamo i četiri predivna dueta itd. Možda su zapravo veliki koncerti u Lisinskom i Spaladium Areni u ožujku jedna kruna toga svega, taj osjećaj kada cijela dvorana pjeva tvoju pjesmu ispunjava te ogromnim ponosom. Eto, po meni su to razlozi, plus Ivin vokal koji je s godinama sve bolji i sve ljepši.

NET.HR: Kad smo već kod Cesarice koju ste osvojili treću godinu za redom i brojnih nagrada koje ste dobili, kako vi gledate na ta priznanja struke i publike? Jesu li vam važna?

KOZOMARA: Apsolutno su puno lijepe nagrade struke i žirija, sve je to jedna fantastična stvar. Međutim, Grand Prixovi, Cesarice sve te nagrade publike su zapravo najbitnija stvar, jer je publika ta koja pjeva ili ne pjeva tvoju pjesmu, koja voli ili ne voli tvoju pjesmu, tvoju klapu, jer je publika ta koja kupi kartu za tvoj koncert ili je ne kupi, jer je publika naprosto ta kojoj ja i pišem pjesme. Da nije tako, pisao bih pjesme sebi doma u sobi i ne bih ih nikad objavljivao. Dakle, biram publiku definitivno! A nagrada Cesarica čak treći put zaredom od strane publike za najveći klapski hit je velika nagrada, kako meni tako i klapi Rišpet. Puno vam hvala na tome.

NET.HR: Do sada ste surađivali s mnogim hrvatskim renomiranim glazbenicima, uključujući i Mišu Kovača, Doris Dragović te s voditeljem Duškom Ćurlićem. Koja suradnja vam je najdraža?

KOZOMARA: Joj koje pitanje! Teško je odgovoriti na ovo. Prva naša suradnja bio je najveći jedan i jedni Mate Mišo Kovač koji je pjevao na našim počecima “Sunce mi od tebe dolazi”. Tada nam je to bio ogroman vjetar u leđa. Nakon toga, Jelena Rozga koja je rasprodala sve Arene pjeva s nama “Prsti zapleteni” i dođemo na YouTubeu do 9.000.000 pregleda. Ta pjesma je naprosto divna. Pa, prekrasna žena koju beskrajno volim, cijenim, poštujem, nebeski glas, velika Doris Dragović i pjesma “Ti si jedina jubav moga života”. Šta da kažem? I sada na koncu divan parlando legendarnog Duška Ćurlića u pjesmi “Kada ljubav dvije duše spoji”. Recite mi kako da se odlučim? Jednostavno ne mogu. Netko voli ovu, netko onu pjesmu, a meni su sve četiri sjajne i puno drage.

NET.HR: Koji su vam planovi za nadolazeću godinu? Možemo li očekivati novi album?

KOZOMARA: Tako je. Pošto smo već izbacili vani sedam spotova i sedam singlova koje moramo objediniti na jednom nosaču zvuka, ja sam završio upravo još tri friške nove pjesme i sve zajedno ćemo objaviti negdje na jesen tamo u listopadu. Album će se, naravno, zvati po našem možda i najvećem hitu: “Šta mi ljube oćeš kazat”. I to će biti treći album Rišpeta u devet godina.