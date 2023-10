Chiara Majdenić (24) iz Osijeka je u "Superstaru" zavela žiri i glasom i izgledom. Popularni show inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama. Chiara se cijeli život bavila sportovima, prošla je od tenisa, plivanja, čak i mačevanja. Glazbeni talent prepoznala je s 9 godina, pjevala je u crkvenim zborovima i talent showu. Izvela je pjesmu Ette James "At Last" i Doris Dragović "Malo mi za sriću triba".

"Imamo li zvijezdu, ne znam, ali znaš što smo dobili? Zavodnicu", rekao je Filip nakon što je otpjevala. "Na svakom akcentu koji si zapjevala tebi su oči zaiskrile, kao da nas baš želiš zavesti, ne samo tijelom nego i glasom", dodala je Severina. Zatim je Tonči na klaviru odsvirao pjesmu "Malo mi za sriću triba", dok je Chiara zaplesala sa Filipom. "Mi imamo pjevačicu, bravo", komentirao je Filip. "Bilo je lijepo, ali nisi prošla", našalio se Tonči.

Chiara je za RTL.hr otkrila tko joj je glazbeni uzor, ali i najdraži član u žiriju.

"Omiljeni član žirija mi je Severina. Slušam je odmalena. Pratim njezine koncerte i mogu reći da je na razini svjetske scene. Tko mi je glazbeni uzor? Beyonce. Zato što je vodeća na cjelokupnoj svjetskoj estradi", naglasila je.

