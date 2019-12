OSEBUJNI GOSTI U ‘LUDOM BARU’: Drele priznao da obožava Let 3 pa zaradio Mrletov poljubac u usta

U večerašnju emisiju ‘Ludog bara’ stigli su Ivanka Mazurkijević, Damir Martinović Mrle i Davor Dretar Drele

Uz pomoć gostiju “Ludog bara”, u dosadašnjim emisijama prikupljeno je 150.000 tisuća kuna za udrugu RTL pomaže djeci. U sedmu epizodu “Ludog bara” u goste Antoniji i Reneu večeras su stigli jedan od najkreativnijih i najosebujnijih estradnih parova s ovih prostora, Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle, ali i omiljeno TV lice, zabavljač i “najpoznatiji Zagorec”, Davor Dretar Drele. ”Za početak, nameće se uvijek pitanje kako je biti Mrletova supruga”, našalio se Rene. ”Što ga više poznajem, to sam dalje od te institucije braka”, našalila se Ivanka, no oboje su priznali da uživaju provoditi dane zajedno te da za njih više ne postoji razlika između poslovnog i privatnog. Mrle je priznao da mu kućanski poslovi nisu nimalo strani pa tako često kuha i pere suđe jer je njegova partnerica ”primadona” i nije u redu da ona to radi. ”A između svega toga malo radim i glazbu”, našalio se frontmen grupe Let 3. Mrle i Ivanka otkrili su i detalje svog novog albuma za djecu pod nazivom “Kišni Razdraganci”, a jedan od njih s njima je stigao u studio.

Drele oborio Gunnessov rekord

”Ti si ipak bosanska duša… Mislili smo ili ćeš nam pjevati sevdah ili ćeš nam motati pitu”, rekla je Antonija Ivanki, pokazujući stol pun sastojaka. Njezin je zadatak bio u pet minuta napraviti pet malih bureka, a vrlo je brzo osvojila svih pet zlatnih zvjezdica. Drele se prisjetio 90-ih i svojih glazbenih početaka u Dreletronicu pa priznao da ni oni sami tada nisu znali što rade, a kao najbizarniju gažu u svojoj karijeri posebno je istaknuo vođenje na sajmu pogrebne opreme. Malo je poznato da je Drele i vlasnik Gunnessova rekorda. Naime, 2007. godine zajedno s kolegom Kristijanom Petrovićem oborio je rekord vodeći radijski talk show 35 sati i 16 minuta. Ispričao je i kako je sa suprugom Mišel ušao u ugostiteljski posao pod nazivom “Vruča čuča”, kojem je okosnica pohana piletina. Svoju kućicu ima i na zagrebačkom adventu, a posao cvjeta. U svom se izazovu Drele morao izboriti s čak pet poznatih jezikolomki poput ”Petar Petru plete petlju”, ”Uz kruščić, niz kruščić” ili ”Na štriku se suši šareni šosić”, a pet zvjezdica bilo je zagarantirano čim je krenuo.

Mrle poljubio Dreleta

Mrle je najavio novi album Leta 3 pa priznao da je prvi izvođač kojeg pamti iz djetinjstva upravo Mišo Kovač koji mu je i uzor kad su u pitanju brkovi. Ivanka i on prisjetili su se i svog boravka u Hollywoodu kada su bili autori glazbe za film “Kauboji”, koji je 2014. predstavljao hrvatsku kinematografiju u selekcijskom procesu za prestižnu američku nagradu Oscar u kategoriji filmova na stranom jeziku. ”Drele, slušaš li ti Let 3?”, zanimalo je Renea. ”Kako ne, obožavam”, dodao je Drele pa zaradio Mrletov poljubac u usta. U svom je izazovu ”Brkati vitez” Mrle s jednog stola na drugi morao prenijeti barem pet crvenih ruža skačući na velikoj lopti, a on je izazov riješio bez imalo poteškoća. Posljednji gosti u “Ludi bar” stižu sutra nakon RTL Direkta.