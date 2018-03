OSCARI 2018 – TRENUCI ZA PAMĆENJE: Frances McDormand digla žene na noge, a Jodie Foster otkrila tko joj je polomio koljena

Oscari su prošli u znaku šala i govora na temu jednakosti, ali i već tradicionalnih šala na račun Meryl Streep.

Ovogodišnji Oscari prošli su u znaku borbe za jednakost pa je već Jimmy Kimmel u govoru na samom početku spomenuo razliku u honoraru između glumaca i glumica. U monologu je između ostalog spomenu situaciju u kojoj je glumac Mark Wahlberg bio plaćen 1,5 milijun dolara za ponovno snimanje scena iz filma ‘All the Money in the World’, dok je glumica Michelle Williams za isti posao dobila 1.000 dolara.

Voditelj je spomenuo i pokret #MeToo te pokazao zašto je Oscar najpoželjniji muškarac u prostoriji: ‘Drži ruke za sebe i nema genitalije’, kazao je Jimmy. Njegov govor u cijelosti možete pogledati ovdje:





Glumica Jodie Foster došla je na pozornicu u štakama i optužila Meryl Streep da joj je ‘polomila koljena’, referirajući se na klizačicu Tonyju Harding, o čijem je životu napravljen film ‘Ja, Tonya’. Na pozornici s Jodie bila je Jennifer Lawrence koje je u šali priznala da joj je Streep podmetnula nogu par puta, na što su glimice zaključile da se Meryl čini dragom samo zato što stalno glumi.

Jedan od najmoćnijih trenutaka večeri bio je govor glumice Frances McDormand koja je dobila oskara za najbolju glumicu. Na samom kraju govora je pozvala sve žene koje su bile ove godine nominirane za nagradu da ustanu, a nakon što se prostorijom prolomio aplauz, rekla je samo dvije riječi: ‘Inclusion Rider’. Riječ je o dopuni ugovora koja bi trebala ukinuti neravnopravnost temeljenu na spolu i rasi pri plaćanju.

Tiffany Haddish i Maya Rudolph pitale su se ‘jesu li Oscari postali previše crni’ te su zaključile da nema brige jer su iza pozornice sami bijelci:

Večer je obilježio i Jodran Peele čiji je debitantski film bio nominiran za najbolji film, scenarij i režiju, a postao je prvi crnac koji je dobio Oscara za najbolji scenarij:

Guillermo del Toro, čiji je film ‘Oblik vode’ bio nominiran u 13 kategorija, a između ostalog je osvojio nagrade za najbolji film i redatelja, već je na početku govora rekao: ‘Ja sam imigrant’. Njegove dirljive govore možete pogledati ovdje:

Oscara za najbolji film posvetio je ‘svim mladim filmašima koji nam pokazuju kako se rade stvari’. Nagradu je posvetio i svima onima koji se služe fantastičnim pričama kojima žele govoriti o stvarnosti: