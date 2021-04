OSCARA POSVETIO PREMINULOJ KĆERI I RASPLAKAO PUBLIKU: ‘Poginula je četiri dana prije snimanja, vozač je tipkao…’

Danski redatelj Thomas Vinterberg sinoć je odšetao s Oscarom za najbolji strani film za svoje ostvarenje ‘Another Round’.

Nakon što se zahvalio glumcima, progovorio je o osobnoj tragediji koja je mnoge gledatelje ostavila u suzama. Naime, četiri dana prije početka snimanja filma njegova 19-godišnja kći Ida izgubila je život u tragičnoj nesreći.

“Prometna nesreća odnijela je moju kćer. Netko je gledao u mobitel. Nedostaje nam i volimo je. A dva mjeseca prije početka snimanja i dva mjeseca prije nego što je poginula bila je u Africi… Poslala mi je pismo, pročitala je scenarij i bila je jako uzbuđena. Obožavala je ovaj film… Trebala je biti dio ovog”, rekao je redatelj koji je u jednom trenutku i zaplakao.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: "This is a miracle that just happened—and you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/ulzde1Acv4

— ABC News (@ABC) April 26, 2021