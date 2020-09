ORNELA VIŠTICA POSLALA SNAŽAN APEL: ‘Da se kojim slučajem meni dogodi Korona, isti tren bi bili svi obavješteni’

View this post on Instagram

Influenceri nek pišu, svatko od nas bira što će raditi, a ja ću pokušati jednim djelićem, iz srca pisati o nečem drugom… Mi glumci možda jesmo ovakvi i onakvi, ali na sceni se rijetko dogodi naša neodgovornost, mjesecima i danima radimo isto i ponavljamo isto, znamo svaki udah i zarez, ako netko ima drukčiji pogled ili je neraspoložen ili drugu intonaciju rečenice, mi reagiramo! Ako ne u milimetar onda u tri stavimo čašu na dogovoreno mjesto. Ako se netko otrgne kontroli vrlo brzo bude upozoren, sankcioniran i vraćen od glumačke obitelji. Pod mjerama igramo predstave, igrali smo do 15.7 i Nastavit ćemo sada za koji dan. Rijetko kad ćemo ugroziti jedan drugoga. Molim vas, budite odgovorni i čuvajte sebe i svoje bližnje i drage ljude s kojima radite. Da se kojim slučajem meni dogodi corona ili da posumnjam na istu, isti tren bi bili svi obavješteni. . . . #buditeodgovorni #cuvajtese #theatre #mjereopreza #drustvodanas #neignorirajmo #coronatime #acting