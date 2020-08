ORNELA VIŠTICA O SVOJIM POČECIMA S DORIS PINČIĆ: ‘Trebalo je ostaviti dječje oči iza i odrasti…’

View this post on Instagram

Možda smo odrasle preko noći , ne znam… Živjele tada same, svaka u svom stanu i morale naučiti sve o papirima, štednjama, kuhanju, kadrovima i ljudima. Trebalo je Ostaviti dječije oči iza, razigranost mladalačkog bunta i odrasti. Ne onda kad ti želiš, nego onda kad moraš. Borbeno i snažno glavom odrasle i odgovorne osobe, a imali smo tek 20… … #Sarajevo Film Festival @dorispincicrogoznica_doda @jagodic_bobic