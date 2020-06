OPTUŽILI JE DA JE SNIMILA REKLAMU KOJA POTIČE HOMOSEKSUALNOST I NASILJE: Ida Prester im brutalno odgovorila

View this post on Instagram

PETICIJA: ‘Trazimo skidanje ove reklame s televizije i svih jumbo plakata radi poticanja na nemoral, homoseksualnost i nasilje.’ 🌈🌈🌈 Skupljeno vec preko 4000 potpisa. I 718.000 pregleda na youtubeu. #badinfluncer 😈💪🏻