OPROSTILA MU JE KAD JU JE VARAO S MANEKENKOM, ALI SAD JOJ JE PREKIPJELO: Meg raskinula zaruke nakon osam godina veze

Par zasad nije komentirao razloge prekida, no šuška se da je presudila Johnova teška narav

Glumica Meg Ryan šokirala je javnost odlukom o raskidu zaruka s dugogodišnjim partnerom Johnom Mellencampom s kojim je hodala osam godina. Sada već bivši par i ranije je imao trzavica u vezi, a prvi put su prekinuli prije pet godina zbog njegovog preljuba. Meg je odlučila prijeći preko toga, no ovaj put, izgleda, nije spremna oprostiti. “Shvatila je da joj je ovaj put stvarno dosta. Prekipjelo joj je i prekinula je zaruke. Nije joj nimalo žao”, rekao je izvor blizak paru za US Weekly.

Turbulentan odnos

Meg i John počeli su izlaziti 2010. godine, nakon što se on razveo od supruge Elaine Irwin. Međutim, vezu su okončali nakon nešto više od četiri godine jer ju je on prevario s manekenkom Christie Brinkley. Glumica i glazbenik pokušali su obnoviti ljubav nakon nepune tri godine. Prije godinu dana su se zaručili, a sada je njihovoj vezi ponovno došao kraj. Meg je nekoliko puta snimljena u javnosti bez zaručničkog prstena pa se počelo nagađati da su se opet razišli. Par zasad nije komentirao razloge prekida, no šuška se da je presudila Johnova teška narav. “Žene me mrze jer sam i dalje dijete. Često mijenjam raspoloženja i stalo se žalim”, rekao je jednom prilikom. Mellencamp iza sebe ima tri bračna brodoloma i zaruke s Meg. Ona je prije njega bila deset godina u braku s Dennisom Quaidom.