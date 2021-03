ONLYFANS ZVIJEZDA IZ DUBROVNIKA PROBILA SE NA STRANO TRŽIŠTE: ‘Moj sadržaj je fokusiran na seksi donje rublje’

Ona je na OnlyFansu otvorila svoj profil prije malo više od sedam mjeseci, a joj pratitelji plaćaju mjesečnu pretplatu

Andrea Violić jedina je Dubrovkinja, barem javno bez skrivanja identiteta, koja ima profil na stranici OnlyFans. Ona je za Dubrovački dnevnik otkrila zašto se bavi baš tim poslom i kako ta platforma funkcionira.

Andrea je diplomirana magistrica odnosa s javnošću te za sebe kaže da je ostvarena žena i majka, a govori tri strana jezika: engleski, njemački i španjolski. Ona se od djetinjstva bavila i manekenstvom jer ju je majka, kada je imala šest godina, upisala u manekensku skupinu “Labirius”. Sudjelovala je u mnogim revijama te je bila i među pet najboljih modela Hrvatske 2016. godine. No, nije se nikada baš ozbiljno bavila tim poslom jer joj je fakultetska naobrazba bila važnija.

“Na OnlyFans sam se odlučila posve slučajno. Kako se volim fotografirati i snimati, odlučila sam napraviti vlastitu stranicu gdje se mogu povezati bliže s ljudima koji su me pratili još od mojih manekenskih dana i kojima sam po nečemu zanimljiva. Puno poruka dobivam na svojim društvenim mrežama i s obzirom na to da se jako teško posvetiti odgovaranju ponaosob, shvatila sam da ću preko vlastite stranice to bolje izrealizirati”, kazala je Andrea.

Objavljuje sadržaje u seksi donjem rublju

Ona je na OnlyFansu otvorila svoj profil prije malo više od sedam mjeseci, a pratitelji plaćaju mjesečnu pretplatu kako bi mogli vidjeti fotografije i videa koje objavljuje. Također, mogu se dopisivati s njom te obaviti videopoziv na zahtjev. Andrea se svojim pretplatnicima, kaže, nastoji posvetiti na individualnoj bazi.

“Prilično je zanimljivo i dinamično. Budući da imam obitelj, moje odgovaranje na poruke se pretežno svodi na odgovaranje ujutro nekih dva do tri sata i navečer iza 20:00. Preko dana sam pretežno u obiteljskim obvezama ili snimam novi sadržaj. Tako da mi je dan ispunjen maksimalno. Iskreno, nisam mislila da ću imati ovoliko pratitelja, s obzirom na to da sam ipak nakon poroda i udaje, jedan period pauzirala sve svoje projekte i posvetila se majčinstvu. Osobno, jako sam zadovoljna i drago mi je da sam ljudima zanimljiva. Osim vizualnog sadržaja, svojim fanovima nastojim pružiti i psihološku pomoć ako je potrebno te povezati se s njima na jednoj prijateljskoj razini”, ispričala je.

Andrea je posebna po tome što na svom profilu objavljuje isključivo sadržaje na kojima je u prirodnom izdanju, bez Photoshopiranja.

“Moj sadržaj je fokusiran na seksi donje rublje i sve ono što ženu čini poželjnom i atraktivnom. Sa svim ovim sam krenula ponajviše da bih ljude osvijestila o ljepoti vlastitog tijela. Previše smo izbombardirani photoshopiranim i obrađenim sadržajima do neprepoznatljivosti i zbog toga se žene osjećaju neprivlačno i iskompleksirano. Moja stranica je napravljena tako da nema nikakvih obrada sadržaja, čak i vlastitom fotografu kažem da mi ne obrađuje slike jer želim biti potpuno prirodna, a ne jedna osoba na internetu, druga uživo. Meni je ludost to što ljudi rade od sebe”, pojasnila je te je otkrila koliko zarađuje.

Ima i pratitelje iz Dubrovnika

“Koliko sebe daš i koliko se trudiš, tolika je i zarada. Puno ulažem u kvalitetu svog sadržaja, kao i u odjeću i obuću i sve što mi je potrebno za snimanja. Jedna prosječna hrvatska plaća se svakako može zaraditi”.

Andrea se probila i na strano tržište, a na svom profilu ima i pratitelja iz Dubrovnika.

“Moji pratitelji su stvarno raznoliki i ima ih iz Dubrovnika, ali i iz svih dijelova Hrvatske. Također imam jako puno naših sugrađana koji su odselili u inozemstvo. Pomalo sam se progurala i na strano tržište, tako da nastojim da su moje objave pisane i na hrvatskom, i na engleskom te da su razumljive široj populaciji”, rekla je.

Andrea kaže kako ne poznaje niti jednu Dubrovkinju koja je na OnlyFansu. Ljudi su je počeli prepoznavati na ulici, a od njih dobiva uglavnom pozitivne komentare.

Njene uratke gledaju i žene

“Nastojim poticati žene da prihvaćaju svoje tijelo, svoje obline i da su u konačnici zadovoljne sobom. Zato su neki od mojih pretplatnika i žene. Ja sam osobno bila prezadovoljna svojim izgledom i prije, ali sad sam ga još više osvijestila kao majka”.

Andreu u njenom poslu podržava njena obitelj te tvrdi kako joj nije uopće važno pričaju li loše o njoj ili ne.

“A što se tiče ostalih ljudi, iskreno to mi i nije bitno hoće li tko pričati loše o meni, prezauzeta sam bitnim stvarima da bih se bavila tim besmislicama. Navikla sam na jal i ljubomoru, nažalost, i u manekenstvu, i to mi nikada nije bilo jasno. Ja osobno volim čuti da je netko uspješan u svome poslu i rado mu čestitam na tome, ali eto sto ljudi, sto čudi. Da se opterećujem tko će što reći i slično, stranicu ne bih ni pokrenula. Ja sam osoba koja uvijek slijedi svoj put koji zacrtam i nikakvi zli zavidni jezici me ne mogu spriječiti u tome”.

“Zločesti komentari uglavnom dolaze od neostvarenih, nesretnih i iskompleksiranih ljudi koji, umjesto da porade na svome životu i bave se istim, više se vole baviti tuđim. Uvijek sam svoja i posebna, svjesna sam svojih kvaliteta i nikakvi komentari ne mogu utjecati na moje samopouzdanje. Ne radim ništa loše, plaćam porez na svoju zaradu uredno, uživam u onome što radim, spojila sam ugodno s korisnim i ima li išta bolje od toga?!”, kazala je Andrea.