Nakon otkaza na poslu i bolujući od misteriozne bolesti zbog koje nije mogla jesti, očajna Rachael Huckle (34) odlučila je pokrenuti OnlyFans kako bi zaradila.

Rachael sada zarađuje 4000 funti mjesečno od OnlyFansa. Odijeva se oskudnu odjeću inspiriranu crtićima i izmišljenim likovima, a od novca kojeg je zaradila uspjela si je i kupiti kuću.

Zarada od OnlyFansa omogućila joj je da ode privatnom liječniku da joj dijagnosticira bolest. Tada joj je dijagnosticirana autoimuna bolest pemfigus.

Smrtonosna bolest

Obični pemfigus (pemphigus vulgaris) je rijetka, potencijalno smrtonosna autoimuna bolest, obilježena intraepidermalnim bulama i opsežnim erozijama na naizgled zdravoj koži i sluznicama. Dijagnoza se postavlja biopsijom kože i određivanjem titrova protutijela u serumu. Liječi se kortikosteroidima i ponekad, imunosupresivima. Obično je potreban nastavak liječenja.

Bolest sada ima pod kontrolom. Stanje je uzrokovalo bolne buleve koji su izbili po njezinim ustima, nosu, grlu i crijevima - što joj je otežavalo jesti i gutati.

"Dugujem svoj život OnlyFansu, to me spasilo", rekla je za The Sun. Nadodala je kako se svaki dan budila misleći da će umrijeti.

Božić i rođendane provela je po bolnicama

Rachael je prvi put u bolnicu primljena kad je imala devet godina nakon što je dobila infekciju bubrega. Teško je gutala, a u jednom trenutku pogrešno joj je dijagnosticirana anoreksija kad joj je težina pala.

Sljedećih devet godina svog života Rachael je provela u bolnici jer joj nitko nije mogao dijagnosticirati "misterioznu" bolest. Tvrdi da su je upućivali na stručnjake diljem zemlje, no nitko nije mogao shvatiti što joj je. Rachaelino se zdravlje godinama pogoršavalo i utjecalo je na njen svakodnevni život.

Bila je iscrpljena, a trpila je i bolove u zglobovima te je imala otekline na licu i jeziku zbog kojih nije mogla govoriti.

'Na neke dane nisam uspjela ustati iz kreveta'

Postala je nesposobna za rad i izgubila je posao pravne odvjetnice u jednoj odvjetničkoj tvrtki pa se obratila erotskoj platformi.

"Ponekad nisam mogla izaći iz kreveta", prisjetila se Rachael. Istaknula je kako je bila toliko loše da je mislila da će umrijeti.

S manekenskim iskustvom, Racheal je pokrenula svoj profil na OnlyFansu u nadi da će zaraditi dodatni novac.

Spasili su je obožavatelji

Svoj profil na OnlyFansu otvorila je 2019. godine. Sada zarađuje u prosjeku 4000 funti mjesečno prodavajući svoje fotografije u seksi kostimima superjunaka i među prvih je tri posto kreatora na toj platformi.

"Zajednica je živahna, topla i puna ljubavi. Pomoglo mi je da se psihički oporavim od nekih vrlo mračnih misli. Obožavatelji su mi spasili život", zaključila je Rachael.