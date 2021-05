ONA JE SPREMNA ZA SUNČANJE: Sonja Kovač priziva ljeto u vrućim hlačicama i dubokim dekolteom

S koktelom u ruci, Sonja Kovač odmara nakon selidbe u novi stan te priziva ljeto

Kod Sonje Kovač nikad nije dosadno. Influencerica trenutno malo odmara nakon selidbe u novi stan koji je kupila s dugogodišnjim dečkom Goranom Mandićem.

Pozirala je u crvenom badiću koji je otkrio samo njezin duboki dekolte. Naime, na badić je ‘navukla’ i kratke vruće hlačice te je nosila i cvjetni pareo.

Pozirala je s koktelčićem u ruci. Ta žena zbilja zna uživati.

‘Samo ti uživaj’

“Tko još kao ja hvata prvu boju u vrtu i terasi? Imate li već kakve planove za vikend na moru?”, pitala je Sonja svoje obožavatelje na Instagramu.

“Najljepša si Sonjaaaaaaa”, “Divan stajling”, “Samo uživaj, to je najlepše sto postoji! Auuu na more da se banjam to je moj život!”, pisali su joj obožavatelji. Za objavu je skupila preko devet tisuća lajkova.

