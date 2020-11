ONA JE OD RANOG JUTRA NA NOGAMA: Doris Pinčić pokazala kako provodi slobodno vrijeme; ‘Juha spremna već u 8’

View this post on Instagram

Kad im zaneseno objašnjavam kako treba izgledati sljedeća epizoda #kuhinjababeeve a oni samo misle što će pojesti i popiti 😅 Moji ljudi ❤️😊 @dujemilisa i @sara.juros 🥰😋 #myteam #dowhatyoulove #lovewhatyoudo #croatianwayoflife #hrvatskinačinživota #croatianfood #traditionalfood #foodlover