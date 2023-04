Magazin Maxim svake godine predstavlja listu 100 najatraktivnijih žena svijeta, a titulu najseksipilnije za 2023. godinu odnijela je najpoznatija plus-size manekenka.

Poznata po tome da redovno zgražava javnost, Ashley Graham (35) je dokazala koliko se promocija prirodnog izgleda isplatila. Magazin Maxim navodi da je Ashley "dašak svježeg zraka u modnoj industriji".

'Ona je pokret'

"S osobnošću blistavom poput njenih kupaćih kostima u boji, ona nikada ne propušta zaslijepiti na pisti i pred kamerama. Ona nije samo model, ona je pokret", opisuju 35-godišnju Amerikanku i ističu da je njeno samopouzdanje zarazno i inspirativno, što dokazuje da ljepota dolazi u svim oblicima i veličinama.

"U svijetu u kojem je XXS veličina predugo vladala, Ashley nas podsjeća da tajna prelaska svega toga nije samo u prihvaćanju svojih oblina, već i u prihvaćanju sebe onakvim kakvi jeste", zaključili su.

Margot Robbie među najljepšim ženama

Na listi 100 najatraktivnijih našle su se žene iz različitih sfera, od holivudskih ljepotica, prelijepih manekenki, do pjevačica raskošnog glasa. Među njima su i Margot Robbie, Ana de Armas, Rihanna, Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Bella Hadid i mnoge druge.

Podsjetimo, Ashley Graham je konstantno na udaru javnosti. Ponosna je što ima 92 kilograma, ali mnogima smeta to što previše ističe sve svoje mane poput celulita, sala i strija. Često se fotografira potpuno gola bez ikakvih filtera, a nedavno je iznenadila svijet kada je objavila seriju fotografija koju su mnogi opisali "najružnijom ikada".

"Ljudi me često pitaju kako uspijevam prštati od samopouzdanja i komentiraju moj stil oblačenja. To što imam više od 90 kilograma i snimam kampanje za donje rublje, ne znači da želim stalno voditi razgovore o tome što je potrebno da imam toliko samopouzdanja. To što sam velika djevojka, ne znači da moram neprestano voditi ovakve vrste razgovora. Za mene je to pomalo šokantno jer se ista pitanja ne postavljaju mršavijim ženama. Na kraju, zaista nije sve u izgledu. Ponekad je ono što se nalazi u nama nešto na čemu bi trebalo poraditi", rekla je Ashley jednom prilikom.