ON JE BIO KARLEUŠINA PRVA LJUBAV: Procurila snimka tinejdžerice Jelene: ‘Nadam se da ću se udati za njega i roditi mu petero djece…’

Jeleni se prva ljubav dogodila kad je imala 16 godina i tada je bila uvjerena da će ostati zajedno cijeli život

Internetom je počela kružiti stara snimka na kojoj 19-godišnja Jelena Karleuša govori o svojoj velikoj ljubavi iz tinejdžerskih dana. Riječ je o njezinom prvom dečku, izvjesnom Nemanji, sportašu u kojeg je bila ludo zaljubljena. Video možete pogledati ovdje.

“Meni se prva ljubav dogodila kad sam imala 16 godina i evo traje, sve do sada. To je moj sadašnji dečko. Inače, moj prvi dečko. Zove se Nemanja. On je sportaš i velika mi je podrška u životu i u poslu. Ja se nadam da ćemo dugo godina biti zajedno, kao što smo već nekoliko godina. On je čovjek koji meni puno pomaže i daje mi zadovoljstvo da se bavim ovime čime se bavim. Puno ga volim, nadam se da ću se udati za njega i roditi mu petero djece””, ispričala je tada pjevačica.

No, ta ljubav ipak nije potrajala. Nakon Nemanje, Karleuša je zavoljela Zorana Davidovića Ćandu, a ta veza privukla je veliku pozornost javnosti.