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Omiljeni voditelj, glazbenik i glumac najavio odlazak s radija: 'Umoran sam. Nemrem više'

Omiljeni voditelj, glazbenik i glumac najavio odlazak s radija: 'Umoran sam. Nemrem više'
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim glumačke karijere, diplomirani glumac s Akademije dramske umjetnosti aktivan je i na glazbenoj sceni

27.8.2026.
21:12
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
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Glumac, glazbenik i popularni radijski voditelj Filip Riđički (40) šokirao je svoje slušatelje i pratitelje neočekivanom i kratkom objavom na svom Instagram profilu. Otkrio je da napušta jednu hrvatsku radio postaju, na kojoj je dugo vodio jutarnji program, ostavivši mnoge u nevjerici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filip Riđički (@filip.ridji)

"Hvala svima na svemu"

Uz fotografiju snimljenu iz vlastite perspektive za mikrofonskim pultom u studiju, s rukama podignutim u znak pozdrava ili predaje, Riđički je napisao poruku koja ne ostavlja prostora za drugačije tumačenje. "Dragi svi, umoran sam. Nemrem više. Ja odo. Hvala svima na svemu. Dok nam se putevi opet ne sretnu, do slušanja!", stoji u objavi koja je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija.

Ispod objave su se zaredali komentari vjernih slušatelja koji su izrazili tugu i iznenađenje zbog njegova odlaska. Poruke poput "Ne mogu vjerovat, moje jutro više neće biti isto", "Sad više neću ženu vozit na posao ujutro…" i "Gasim radio, a tebi sretnoo" svjedoče o tome koliko je njegov glas bio važan dio jutarnje rutine mnogih. Neki su se ponadali da je riječ o šali, no emotivni ton objave i oproštajne riječi sugeriraju da je njegova odluka konačna. 

Svestrani umjetnik pred novim izazovima

Ovaj potez označava kraj njegovog angažmana na radiju, gdje je zajedno s kolegicom Tamarom Loos  (39) vodio jutarnji program i budio slušatelje diljem Hrvatske. Riđički je, međutim, puno više od radijskog glasa. Riječ je o svestranom umjetniku kojeg publika pamti po brojnim ulogama, ponajviše kao novinara Voljena Kipčića "Kipu" u popularnoj seriji "Crno-bijeli svijet", ali i po ulozi u prvoj hrvatskoj sapunici RTL-a "Zabranjena ljubav".

Omiljeni voditelj, glazbenik i glumac najavio odlazak s radija: 'Umoran sam. Nemrem više'
Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Osim glumačke karijere, diplomirani glumac s Akademije dramske umjetnosti aktivan je i na glazbenoj sceni. Frontmen je, pjevač i autor u indie rock bendu Lika Kolorado, a svira i bubnjeve u bendu Orvel. Također je posudio glas brojnim animiranim likovima, među kojima se ističu Lisac Nick u "Zootropoli" i Bruno Madrigal u "Encantu".

Iako Filip Riđički nije detaljnije pojasnio razloge odlaska niti buduće planove, njegova je objava za mnoge slušatelje označila kraj jedne ere. Iznenadni oproštaj ostavio je publiku s pomiješanim osjećajima tuge i lijepih želja, u iščekivanju vijesti o tome kamo će ga njegov kreativni put odvesti dalje.

Filip RiđičkiRadioKarijeraLika Kolorado
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