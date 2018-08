OLIVEROVA VESNA O PJEVAČEVIM POSLJEDNJIM DANIMA: ‘Ponašali smo se kao da se ništa neće dogoditi’

‘Po cijeli dan smo bili s njim u bolnici. Kuhala sam mu ručak i davala jesti’

Sutra se navršava mjesec dana otkad nas je napustio veliki Oliver Dragojević. Njegova smrt rastužila je cijelu Hrvatsku, a sgubitkom se, naravno, najteže nosi pjevačeva obitelj. Iako su njegovi najbliži bili spremni na najgore, teško je reći konačno “zbogom”.

Oliverova udovica progovorila je o tim posljednjim danima agonije u bolnici. “Nitko nikad nije nešto rekao pa onda umro. Čovjek se gasi. Eto tako je. Oproštaj ne postoji. On zadnja tri, četiri dana nije govorio, samo je spavao. On je bio optimističan do kraja”, kazala je Vesna Dragojević za 24 sata.

ZABORAVLJENI INTERVJU OBITELJI DRAGOJEVIĆ: ‘Dugo sam bilа protiv togа dа se Oliver bаvi pjevanjem. Bojala sаm se dа se ne promijeni’

Stanje mu se mijenjalo

“Po cijeli dan smo bili s njim u bolnici. Kuhala sam mu ručak i davala jesti. To je sve što smo mogli napraviti. Puštali smo mu pjesme koje je volio slušati. Ponašali smo se kao da se ništa neće dogoditi. Bilo je malo bolje pa malo lošije. Nismo mi njemu pričali: ‘Sad je gotovo’. O čemu pričati? Složna smo familija, nema svađanja. Ostali smo bez ikakvih repova i dugova, sve nam je u redu. On je bio miran. On zna da smo mi dobro”, zaključila je.’

Obožavao nogomet i Forresta Gumpa

Glazbenom velikanu lani je iznenada pozlilo na sprovodu prijatelja, nakon čega mu je dijagnosticiran zloćudni tumor na plućima. Oliver se zbog bolesti povukao iz javnosti u svoju Velu Luku. U Split je dolazio na terapije, a Božić i Novu godinu proveo je s obitelji gledajući svoj omiljeni film “Forrest Gump”. Uživao je gledajući utakmice nogometne Lige prvaka, posebno Barcelonu. Posljednjih mjesec dana prije nego što je izgubio bitku s bolešću, proveo je u splitskoj bolnici.