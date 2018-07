OLIVEROVA POSLJEDNJA PORUKA FANOVIMA: ‘Ako se stvari poprave opet ćemo pjevat. Guštajte ljudi, jer ča je život vengo fantažija…’

Posljednji nastup legendarnog pjevača zasigurno će ostati zapamćen po riječima optimizma koje je uputio poznati glazbenik svim svojim obožavateljima.

Oliver Dragojević je prije mjesec dana dobio Porin za životno djelo te se tom prilikom javio publici putem video zapisa s obzirom na to da zbog teške bolesti nije moga prisustvovat dodjeli nagrade.

“Htio bih spomenuti jednog čovjeka koji je obilježio pola mog života a to je Zdenko Runjić, puno dobrih ljudi se stvorilo oko mene i ovaj put me bolest prekinula i ne mogu biti s vama. Kao dijete sam želio svirati i pjevati i taj san se nekako prekinuo. Pozdravljam sve ljude dobre koji su bili oko mene i koji su me podržali u toj krizi. Čini mi se da još uvijek ima vremena za pjevati i svirati i ako se stvari poprave bit će to dobro. Omela me malo bolest pa ne mogu biti s vama večeras. Puno dobrih ljudi je uz mene, a ako se stvari poprave opet ćemo pjevati. Hvala mojoj familiji i ljudima koji su se trudili da mi bude lakše, a tu je i onkologija Split… Što da vam kažem nego – guštajte ljudi, jer ča je život vengo fantažija”, rekao je optimističan Oliver.

Svoj posljednji nastup uživo imao je 15. listopada prošle godine na pozornici splitskog Hrvatskog narodnog kazališta, a na koncertu su nastupili, osim njega, i Zlatan Stipišić Gibonni, Tedi Spalato i Marijan Ban.