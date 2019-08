OLIVEROV NASLJEDNIK KOJI JE OČARAO I JELENU KARLEUŠU: Antonio Krištofić u pohodu na top ljestvice

Antonio Krištofić, mladi Opatijac, već je osvojio brojnu publiku svojim glasom, ali i atraktivnim izgledom zbog čega ga posebno voli ženska publika. Antonio je još prije nekoliko godina osvojio cijelu regiju kada je sudjelovao u glazbenom natjecanju X Factor, no ovaj Opatijac tu nije stao.

Golemu popularnost stekao je i u show-u “Zvezde Granda” a trenutno predstavlja novi glazbeni projekt, remix za njegov posljednji singl “Reanimiran” kojeg je izdao nakon sto je u show-u “Zvezde Granda” završio na visokom 3. mjestu!

Antonio je od strane domaćih radio postaja proglašen i za najboljeg interpretatora pjesama Olivera Dragojevića, a tijekom Zvezda Granda predstavio se pjesmama hrvatskih pop izvođača, što ga je u tom projektu učinilo autentičnim te je imao veliku naklonost Jelene Karleuše. Pjesmu “Reanimiran” potpisuje FM Play, producenti koji stoje iza brojnih hitova Severine, dok remix potpisuje “Cashew music”.

Kako u svijetu interneta vlada sve više bullying, Antonio je ovim remixom odlučio obratiti se svim cyber zlostavljačima i tako vizualno ukazao na aktualne probleme u društvu. Remix spota tako pokazuje koliko je bulling opasan, a Antonio hrabar da progovori o ovoj temi o kojoj se slabo govori.

“Nemam problem sa iznošenjem stavova i mišljenja na razne teme pa tako i na temu mojih glazbenih koraka, ali ovaj put odlučio sam progovoriti pjesmom, jer će me tako najbolje čuti. Namjerno smo prolongirali moje nove glazbene projekte, s obzirom na to koliko se digla prašina oko još uvijek aktualne pjesme “Reanimiran”. Ovim projektom želim skrenuti pozornost na internet nasilje i na to kako apsolutno svatko može pod anonimnim i izmišljenim imenom kritizirati i umanjivati nečije stvaralaštvo bez ikakvih posljedica. Živimo u eri digitalnih medija i želim svojim primjerom pomoći svim mladim ljudima, onima koji izlaze iz “okvira”, da se ne obaziru na komentare već da vjeruju u to što rade i da se ne plaše”, kazao je Antonio koji se glazbom bavi od malih nogu, a iza sebe ima mnogobrojne nastupe na velikim pozornicama.

Ipak, ovaj mladić osviješten problema u društvu, osim dobrih namjera posjeduje i dobar izgled pa je tako često na meti brojnih djevojaka. Nakon što je skupio dovoljno obožavatelja i stekao velika iskustva, Antonio sada kreće u napad na domaći eter. Poslušajte pjesmu. Ne samo jer je odlične produkcije, već i zbog poruke koju nosi sa sobom.