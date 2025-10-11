Okupljanje u čast Halidu Bešliću u Zagrebu ipak nije ispred HNK

Glumac Enis Bešlagić (50) uputio je poziv svim obožavateljima Halida Bešlića da se u nedjelju, 12. listopada, okupe u svojim gradovima kako bi odali počast legendarnom pjevaču. Prvobitno je u Zagrebu bilo planirano okupljanje ispred Hrvatskog narodnog kazališta (HNK), no zbog tehničkih razloga lokacija je promijenjena, piše Index.

Foto: Filip Kos/pixsell

Novo mjesto okupljanja u Zagrebu bit će park Zrinjevac, gdje će se obožavatelji sastati od 17 do 19 sati. Za sada se još očekuje službena potvrda od Ministarstva unutarnjih poslova.

Lokacije u Zagrebu

Enis Bešlagić je na svom Instagram storyju podijelio popis gradova u Hrvatskoj gdje će se također održati okupljanja. Tako će se u Rijeci fanovi okupiti ispred Radija Rijeka u 17 sati, u Osijeku na Trgu Ante Starčevića u isto vrijeme, u Sisku na Kupalištu Zibel, a u Poreču na Trgu Slobode, također u 17 sati.

Podsjetimo, prema neslužbenim informacijama, okupljanje u čast Halidu održat će se diljem svijeta. Prema podacima navedenih na stranici Bhfudbal.ba, okupljanja će se, osim u Zagrebu, održati i u: Frankfurtu, Beču, Pragu, Banjoj Luci, Mannheimu, Zenici, Orašju, Göttingenu, Sydneyju, Rosenheimu, Münchenu, Gradačcu, Dortmundu, Zurichu, Splitu, Baselu, Grazu, Bremenu, Ljubljani, Luxembourgu, Hamburgu, Torontu, Berlinu, Kopenhagenu, Atlanti, Osijeku.

Također, okupljanja će se neslužbeno održati u: Mostaru, Linzu, Salzburgu, Tuzli, St. Louisu, Essenu, Donjem Vakufu, Velikoj Kladuši, Visokom, Antwerpenu, Sanskom Mostu, Cazinu, Novom Pazaru, Bijeljini, Stuttgartu, Zvorniku, Lukavcu, Goraždu, Gračanici, Podgorici, Londonu, Ottawi, Bužimu, Mariboru, Tešnju, Živinicama i Nürnbergu.

