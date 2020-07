OGORČENA IVANA PLECHINGER OBRUŠILA SE NA POLITIČARE: ‘Virus nestaje s lica zemlje onda kad to njima odgovara’

View this post on Instagram

Ono što sam primijetila u izbornoj noći – dok su jedni slavili, a drugi pokušavali osmijehom prikriti tugu – je zadivljujuća sposobnost VIRUSA da NESTANE KAD TO ODGOVARA SVIM NAŠIM POLITIČARIMA! Dok mame ne mogu do svoje djece u bolnice, oni ne nose maske i ne poštuju razmak ne od 2m nego ni od 2 cm! Dok moji kolege muzičari ne mogu održavati koncerte, pobjednici slaveći prolaze kroz masu koja ih grli, dok mi ne smijemo u javni prijevoz bez maske, maske za političare u izbornoj noći ne vrijede! Želim vas navesti na razmišljanje. Što se to događa? Imam dvije prijateljice; jedna je pozitivna, ni ona ni čitava njena obitelj nemaju nikakve simptome, provode vrijeme u izolaciji u groznoj grižnji savjesti što im se to uopće dogodilo. Za drugu se slutilo da ima koronu, pošto je bila na “krivom mjestu u krivo vrijeme”, zbog sumnje u koronu nije mogla vidjeti svoju bebu danima, da bi se saznalo nakon predugo vremena da nije zaražena. Uvijek sam za oprez, uvijek sam za odgovornost, ali kada gledam ovo jučer, kako virus nestaje s lica zemlje onda kad to SVIM našim političarima odgovara, ne pričam o desnima, ni lijevima, pričam o svima njima koji ne poštuju čak ni vlastite propise dok se nama životi mijenjaju i mnogi ne smiju raditi, zaista me to boli. Mislim da je vrijeme da zahtijevamo da se očituju SVI o vlastitom ponašanju, svi do jednog! Jer ako se to odnosi na sve nas, zašto mi ne možemo u bolnice djeci, zašto mi ne možemo uz koncerte slaviti, zašto mi ne možemo proglasiti da za nas korona također ne vrijedi? I dalje ću nositi masku u javnom prijevozu, i dalje ću poštovati zakone, i dalje ću biti oprezna i “trackati” ruke gelom kad god mislim da to treba, radit ću to po svojoj savjesti, isto želim i vama. Ali želim također da se po svojoj savjesti ponašaju svi, a ne samo mi… S ljubavlju, Ivana Plechinger #inspiracija #motivacija #pravda #pravedno #korona #coronavirus #ivanaplechinger