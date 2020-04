OGLASIO SE SRPSKI YOUTUBER KOJI JE PRIVEDEN ZBOG KRŠENJA MJERA: ‘U stanici sam imao temperaturu 37,5…’

Youtuber je prekršio zabranu kretanja tijekom policijskog sata koji u Srbiji traje od 17 do 5 sati

Srpski Youtuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se nakon što su ga priveli zbog kršenja mjera. Detalje je iznio u svom novom videu.

“Pred cijelom državom ja ispadam kao kriminalac, kažu: ‘Ja sam uhapšen!’ Što sam to uradio, prekršio zabranu kretanja? Nisam uhapšen, nego priveden. Provjerili su jesam li neki krimos. ‘Kakav si ti to uzor mladima’, rekli bi neki… Bolji nego vi! Svatko napravi grešku, ne ponosim se time. Nemam opravdanje. Legitimirala me je policija u 17.03, odveli su me u stanicu. Imao sam temperaturu, to sam im rekao. Policija svoj posao radi bez greške, ostanite svi kod kuće. Što se desilo, osjetio sam da imam temperaturu, htio sam to iskulirati. Odlučio sam ipak otići kod doktora, bilo bi loše da sam dobio koronu, sumnjao sam. Ispostavilo se da je obična prehlada, ništa strašno. Realno, mogao sam da odem do doktora ranije, a kad me policija zaustavila zamolio sam ih da me puste, samo sam tri minute prekršio zabranu”, ispričao je.

PRIVEDEN POPULARNI SRPSKI YOUTUBER: Vozio se u skupocjenom automobilu za vrijeme policijskog sata

‘Cijela zemlja sad misli da sam kriminalac!’

“Ja sam napravio prekršaj, bio sam spreman snositi posljedice. Nisam mogao proći kroz policijsku stanicu jer sam imao temperaturu, 37,2. Poslije toga sam imao 37,5 kad su mi izmjerili u stanici. Policajci su oko 5.40 vidjeli da ne lažem, pustili su me uz usmenu opomenu i to je to. U stanici su mi prvi put u životu uručena moja prava. Čovjek ne može na miru biti priveden! Ispalo je kao da sam ubio čovjeka, ‘alo! Zvao me deda, mislio je da sam uhapšen, rekao sam mu odmah istinu. Bitno je da su rekli koje marke je auto, da ispadne da sam se bahatio. Moja stvar je ako sam napravio prekršaj. Moja je greška. Hoće da naprave da sam loša osoba, loš uzor. Ne bježim od svega ovoga što sam rekao, što sam uradio. Cijela zemlja sad misli da sam kriminalac!”, rekao je.

NAJPOZNATIJI SRPSKI YOUTUBER ZARADIT ĆE NA KORONAVIRUSU: Pustio u prodaju svoje zaštitne maske i rasprodao ih u manje od 24 sata

Ilić je priveden jer je prekršio zabranu kretanja tijekom policijskog sata koji u Srbiji traje od 17 do 5 sati. Bio je u automobilu u blizini svoje kuće kad ga je zaustavila policija i zatim privela.