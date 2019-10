OGLASIO SE I MILAN POPOVIĆ: ‘Incident je isprovociran od strane Igora i Severine kako bi privukli pozornost na njezinu turneju’

Milan tvrdi kako su u školi svi postupili maksimalno profesionalno te da je ponašanje očuha (Igora Kojića) užasno neprimjereno i nedopustivo

Pjevačica Severina Kojić na današnjoj konferenciji za novinare iznijela je teške optužbe na račun škole svojeg sina, ali i na račun svojeg bivšeg partnera Milana Popovića. Rekla je kako njezinu suprugu, Igoru Kojiću, nije bilo dozvoljeno da iz škole pokupi njezina sina.

Također, izjavila je kako su joj sina fizički i psihički zlostavljale učiteljice koje nisu dopustile da dijete pokupi Igor. Rekla je i kako je otac djeteta, Milan Popović, sve to učinio u dogovoru s ravnateljicom, piše 24 sata.

Ovo sve za gore spomenuti portal komentirao je Milan Popović.

‘Incident se nije dogodio’

“Incident koji majka navodi da se dogodio, nije se dogodio na sasvim takav način na kakav ga je majka predstavila javnosti. Cijeli incident isprovociran je od strane Igora Kojića, zbog čega je škola bila primorana da pozove policiju da intervenira zbog njegova neprimjerena ponašanja”, rekao je za 24 sata.

“Odmah da kažem, nisam bio na licu mjesta, ali prema meni dostupnim informacijama, nikakvog zlostavljanja nije bilo. Igor je došao preuzeti dijete, ali on na to nije imao pravo. Mislim da su u školi svi postupili maksimalno profesionalno te da je ponašanje očuha (Igora Kojića) užasno neprimjereno i nedopustivo. Kao otac djeteta to neću tolerirati u budućnosti”, kazao je Milan za 24 sata.

On tvrdi kako je sve to bilo inscenirano kako bi se privukla pozornost na Severininu turneju.

‘Nije bilo zlostavljanja’

“Nije bilo zlostavljanja. Ovo je inscenirano kako bi se privukla pozornost i napravila senzacija u sklopu najavljene turneje koju je nazvala ‘The magic tour’. Da je ikakvog zlostavljanja bilo, stao bih na stranu majke i pomogao joj da maksimalno zaštitimo naše dijete. Sve ostale izjave kojima proziva institucije su nešto što smo i ranije vidjeli od nje pred donošenje neke velike presude, kao što je to slučaj i sada”.

Tvrdi da nije slao prijeteće mailove

Milan je za 24 sata rekao kako pjevačici nije slao nikakve prijeteće mailove. Također, rekao je kako jedna od danas imenom prozvanih učiteljica od strane Severine ne postoji u školi koju pohađa njegov sin. Pojasnio je i kako je došlo do cijelog incidenta.

“Škola ima svoju proceduru oko preuzimanja djece. Postoji pick-up lista, na kojoj piše tko smije preuzeti dijete. Pored majke i oca, na tu listu se mogu staviti još četiri osobe. Mi smo se usuglasili oko liste, ali Severina ju nikad nije potpisala i zbog toga škola nije mogla Igoru dati dijete. Znala je da nije potpisala listu i da Igor ne može preuzeti dijete”, rekao je Milan.