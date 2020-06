OGLASIO SE HRT: ‘Damir Kedžo nije dobio crveni karton, može nastupiti na Dori sljedeće godine…’

Hrvatska radiotelevizija reagirala je na Kedžinu izjavu da su mu dali crveni karton

Hrvatska radiotelevizija izvijestila je javnost da Damir Kedžo od njih nije dobio crveni karton, kako je on izjavio u jednom od svojih intervjua te da će sljedeće godine moći ponovno prijaviti pjesmu i nastupiti na Dori 2021.

“Eurovizija je prvenstveno natjecanje pjesama, a ne izvođača – te je EBU-ov eurovizijski tim odlučio da se dogodine na Eurosong šalju nove pjesme. Većina zemalja koja ima festivale slične Dori odlučila je, poput HRT-a, nastaviti svoju tradiciju (Švedska, Norveška, Finska, Danska, Litva, Portugal, Estonija). Francuska je ovogodišnjeg predstavnika izabrala interno, ali će sljedeće godine raditi izbor pjesme, a i Cipar će novog predstavnika izabrati interno”, pojasnila je urednica Dore 2021. i šefica naše euovizijske delegacije Uršula Tolj.

“Točno je, naime, da je HRT Damira Kedžu o odluci obavijestio e-mailom, ali tek nakon što se on i njegov tim nisu odazvali pozivu na sastanak. Štoviše, oni su sami odlučili da im umjesto usmeno, odluku priopćimo pisanim putem.

Na tom se sastanku HRT želio zahvaliti Damiru Kedži na dosadašnjoj suradnji te s njim i njegovim timom razmotriti vidove suradnje u sljedećem razdoblju. No, na žalost, njegov tim do danas ujutro nije odgovorio na poziv, iako je HRT mnogo uložio u njegovu promociju nakon pobjede na Dori. Prema tome, nije HRT dao crveni karton Damiru Kedži, nego je on to učinio HRT-u”, stoji u priopćenju.