Oglasila se Messijeva supruga nakon bolnog poraza u finalu: 'Ti si inspiracija milijunima'

Supruga nogometne legende Lionela Messija (39), Antonela Roccuzzo (38), dirnula je milijune pratitelja emotivnom objavom na Instagramu posvećenom svom suprugu nakon velikog finala Svjetskog nogometnog prvenstva.

''Uvijek ćeš biti najbolji. Ne samo zbog svog talenta, već i zato što si uvijek ostao svoj. Što god se dogodilo, nikad ne odustaješ, boriš se do kraja i daješ sve od sebe do posljednje sekunde. Ta snaga, taj način razmišljanja i činjenica da se uvijek ponovno podigneš ono su što te čini jedinstvenim'', napisala je Antonela.

Ispod objave koja sadrži dvije fotografije - jednu na kojoj Messi izgleda utučeno na terenu i drugu na kojoj ga suigrači pobjednički bacaju u zrak - Antonela je dodala:

"Hvala ti što nas svaki dan učiš da se pravi uspjeh gradi radom, žrtvom, ustrajnošću i bez gubljenja vlastite suštine. Ti si najbolji primjer našoj djeci i inspiracija milijunima ljudi. Divim ti se više nego što riječi mogu izraziti i neizmjerno sam ponosna što koračam kroz život uz tebe. Volim te neizmjerno", zaključila je. Njezine riječi odjeknule su društvenim mrežama, a podršku su u komentarima izrazile brojne poznate osobe, poput manekenke Valentine Ferrer.

Podsjećamo, Lionel Messi i Antonela Roccuzzo upoznali su se kao djeca u svom rodnom gradu Rosariju u Argentini, a ponovno su se zbližili nakon nekoliko godina. Vjenčali su se 30. lipnja 2017. u Rosariju nakon dugogodišnje veze. Zajedno imaju troje djece: Thiaga, Matea i Cira. Messi je više puta istaknuo da je Antonelu poznavao od djetinjstva jer je bila rođakinja njegova bliskog prijatelja. Danas slove za jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih sportskih parova na svijetu.