OGLASILA SE LJUBAVNICA BORISA ROGOZNICE: Otkrila je sve detalje njihove tajne afere: ‘Brzo je zaiskrilo među nama’

Kantautorica Alex Ognjena (36) koja pokušava ostvariti glazbenu karijeru tvrdi kako je imala ljubavnu aferu s Borisom Rogoznicom dok je još bio u braku s Doris Pinčić. Upoznali su se na jednom predavanju o glazbenoj industriji, autorskim pravima i srodnim temama, piše 24 sata.

“Na jednom takvom predavanju prije otprilike tri, četiri godine upoznala sam i Borisa Rogoznicu. Nisam isprva znala tko je on jer još tad nije imao toliko gaža koliko ih ima danas. Odmah me pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama”, kazala je Alex za 24 sata.

Dokaze o aferi s Borisom sačuvala je na svom mobitelu, a tvrdi kako joj on kad su se počeli viđati nije rekao da je oženjen.

“Nedugo nakon što smo se upoznali počeli smo se i nalaziti. Nije nam baš bilo lako dogovarati zajedničke susrete, ali znali smo se uskladiti i naći kod njega u stanu. On je još tad živio s tadašnjom suprugom, no isprva je to od mene skrivao. Slučajno sam na jednom od naših druženja u njegovu mobitelu vidjela fotografije neke žene i pitala ga tko je ona. Tad mi je priznao da je oženjen”, rekla je.

Povjeravao joj se i oko bračnih problema

Boris i Alex nastavili su se viđati bez obzira što je ona saznala da je njezin ljubavnik u braku, a njihova afera trajala je od 2016. do sredine jeseni 2019. godine. Pjevač joj se povjeravao i oko problema u braku, a dopisivali su se od ranog jutra do kasno u noć.

“I just wanna tuc tuc”, napisao joj je jednom prilikom, a ona mu je odgovorila “Taman da se smjestim kraj tebe. Ili na tebe…”. “Ne znam da li bi ti bilo ugodno sjediti na tako tvrdom”, odvratio joj je.

Alex na svom mobitelu još čuva fotografije i snimke na kojima je Boris gol u provokativnim pozama, a i ona je njemu, kaže, slala svoje razgolićene fotografije.

Između ostalog, pjevač joj se požalio kako je s Doris nekoliko puta prolazio bračne krize. Posljednja je bila prije nego su kupili kuću, a razmišljali i o odvojenom životu. Alex je tada odlučila prekinuti s Borisom.

Boris zanijekao aferu s Alex

“Naša afera bila je nabijena strašću, no ja sam se povukla iz toga jer sam shvatila da mu treba vremena da riješi odnose koji su bili puno dublji i kompliciraniji od našega. Da se ne lažemo, seksualna privlačnost među nama bila je vrlo snažna. I to dugo. Njega su privlačili, vjerojatno, moj slobodan duh i znatiželja. Opuštena sam i volim eksperimentirati. Kad nam se odnos već ‘razvodnio’, Boris mi se uporno javljao…”, otkrila je.

Pjevač se Alex javljao i nakon razvoda od supruge, no od kraja 2019. godine, sve su rjeđe u kontaktu. Iz redakcije 24 sata kontaktirali su Borisa te ga zamolili da komentira svoju navodnu aferu s atraktivnom plavušom.

“Još ležim u krevetu, teško mi je razumjeti o kome pričate”, rekao je. Na pitanje poznaje li Alex Ognjenu odgovorio je: “Ne baš”.

Zatim su mu pojasnili kako Alex ima njegove vruće poruke na svom mobitelu te kako tvrdi da su imali ljubavnu aferu dok je još bio u baku s Doris.

“Ma gledajte, te poruke, to se sve da inscenirati”, odgovorio im je Boris.