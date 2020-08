ODVJETNIK LOZICA O NAVODNOM ‘KORONA PARTYJU’: ‘To su sve gnjusne laži. Preventivno sam otišao u samoizolaciju’

Odvjetnik Lozica kazao je da će se uskoro testirati na koronavirus, pa će se vidjeti da nije zaražen

Zagrebački odvjetnik Pero Lozica za 24 sata prokomentirao je navode tjednika Nacional prema kojima je organizirao “korona party” za svoj rođendan 6. kolovoza na otočiću Stupe kraj Korčule. Prema njihovim informacijama, Lozica je simptome osjetio nekoliko dana nakon proslave, a zatim se testirao te je prošlog tjedna doznao da je pozitivan.

NACIONAL OBJAVIO: ‘Nina Badrić pozirala s Berošem dok je trebala biti u izolaciji, bila je na korona partyju

Također, navodi se kako je na rođendanskoj zabavi bilo mnoštvo slavnih Hrvata među kojima je bila i pjevačica Nina Badrić. Svi oni su nakon toga, piše Nacional trebali biti u samoizolaciji, no te mjere se nisu pridržavali.

Odvjetnik Lozica oštro je opovrgnuo Nacionalove navode.

“To su sve gnjusne laži. Iskreno, razočaran sam jer me nisu kontaktirali i provjerili sve činjenice. To nije u redu i to se tako ne radi. Severina nije bila na mojem rođendanu, a nije ni Goran Ivanišević. Govore o nekakvoj snimci, glupost.

Odvjetnikova kći i supruga nisu pozitivne

Navodno je Nina Badrić pjevala na proslavi, ali mogu vam reći da je otpjevala samo jednu kiticu jer ju je tražila moja kći. Zbog svega sam samostalno preventivno otišao u samoizolaciju, a uskoro ću se testirati pa ćete vidjeti da nisam zaražen. Moja kći i supruga su se testirale te su negativne na koronavirus”, rekao je za 24 sata.

Nina Badrić na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira s ministrom zdravstva Vilijem Berošem i njegovom suprugom Jasminkom, i to u vrijeme kad je trebala biti u samoizolaciji, piše Nacional.

NINA BADRIĆ POZIRALA S VILIJEM BEROŠEM NA HVARU, A JEDNA PRATITELJICA JOJ ODMAH PORUČILA: ‘Sad ga nagovori…’

Ministar Beroš priopćio je kako pjevačica nije zabilježena kao kontakt s rođendanske zabave te da nitko s tog događanja nije bio pozivan.

“Kontaktirao sam Nastavni zavod za javno zdravstvo i kolegicu koja je nakon uvida u njihove podatke kazala da Badrić nije zabilježena kao kontakt nakon tog zbivanja na Korčuli 6. kolovoza. Nitko s tom zbivanja nije bio pozitivan. Spominjalo se da je tamo bila i Severina, a to nije bilo točno. Nina Badrić nigdje nije detektirana kao kontakt, nema određenu mjeru samoizolacije i mislim da nisam osobno bio ugrožen”, pojasnio je.