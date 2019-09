ODUSTALA OD GOSPODINA SAVRŠENOG: Monika napustila show, a sada je otkrila zašto

Monika je progovorila o svom životu, showu, ali i odrastanju te ljubavima

Zanosna brineta Monika Kelčec (30) radi u Sisku kao viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo, a svaki slobodan trenutak trudi se provesti u prirodi, okružena životinjama… Iako je došla pronaći ljubav u showu “Gospodin Savršeni”, prošli je tjedan napustila emisiju jer je shvatila kako je koncept u kojem je jedan muškarac posvećen više djevojaka ipak previše za nju. O tome je govorila za RTL, na kojem se i emitira show “Gospodin Savršeni”. Transkript intervjua prenosimo u cijelosti.

Kako si se odlučila prijaviti u show ‘Gospodin Savršeni’?

Moja odluka da se prijavim u show “Gospodin Savršeni” dogodila se iz sasvim spontane želje da probam nešto novo u životu, proširim svoje vidike, a u svakom slučaju sam smatrala kako postoji mogućnost i da se zaljubim i pronađem muškarca svog života.

Kakvi muškarci te privlače, kako zamišljaš idealnog partnera fizički, a kako karakterno?

Privlače me iskreni, samopouzdani, zanimljivi i karakterno jaki muškarci. Za mene muškarac mora biti stup obitelji, pružati sigurnost u svakom smislu, a samim time i po mentalnoj snazi biti na istoj razini kao i ja. Privlače me tamnoputi, snažni muškarci, po mogućnosti svijetlih očiju, što sam zaključila profilirajući muškarce s kojima sam bila u vezi, no nemam baš neki strogo određeni tip muškarca kad je o izgledu riječ. Moj bi idealan partner trebao biti iskren, hrabar, sposoban pokazati emocije, vjeran, odgovoran i uspješan, a ujedno da se može opustiti i pokazati dijete u sebi.

Bi li se mogla preseliti u drugi grad i/ili državu radi ljubavi?

Zbog ljubavi bih se mogla preseliti i na kraj svijeta, no moj bi muškarac trebao razumjeti da su moje životinje dio mog srca i da bez njih ne mogu tako da bi se svakako trebao potruditi da i njih povede. U suprotnom ne bih ih mogla napustiti jer su bili uz mene u svakom teškom i lijepom trenutku mog života. A ako je prava ljubav, onda će on to shvatiti i potruditi se da idemo svi u paketu.

Možeš li nam otkriti nešto o sebi što nismo doznali iz dosadašnjih epizoda?

Puno toga gledatelji nisu otkrili o meni u prošlim epizodama jer sam, nažalost, bila kratko i nisam se mogla iskazati u potpunosti. Odnosi s drugim djevojkama u kući nisu dopuštali da pokažem svoju zabavnu stranu. Ipak, smatram da ste mogli zaključiti kakva sam osoba, da sam vesela, odlučna, da nisam zla i da se ne rugam nikome. No ako gledatelje zanima nešto više o meni, rado ću odgovoriti na sva pitanja.

Možeš li nam otkriti više o svom djetinjstvu i odrastanju – kako je ono izgledalo, koje su ti najdraže uspomene?

Odrasla sam kod bake i djeda na selu. Iako sam se osjećala pomalo napušteno i tužno s obzirom na to da nisam bila u prilici provesti cijelo vrijeme sa svojim roditeljima, moje je djetinjstvo bilo baš veselo i puno avantura i dječjih nestašluka. Bila sam okružena ljubavlju, prirodom, kokama, mačkama, psima, konjima i bila sam baš sretno dijete. Obično sam bila jedina curica u muškom društvu koja se i ponašala kao dečkić. U školi sam doživljavala vršnjačko nasilje tako da sam jako osjetljiva na nepravdu ili kada netko napada ili omalovažava slabije i to me doista osnažilo kao osobu kakva sam danas.

Je li nešto ili netko u tvom životu znatno utjecao na to tko si danas?

Na mene su zapravo utjecali svi iz moje okoline, neki pozitivno neki negativno, no od svake osobe i svakog iskustva treba uzeti ono najbolje i izvući životnu pouku. Od onih koji su me podupirali i pružali mi ljubav naučila sam što znači voljeti, biti ponizan, nježan i drag. A od drugih ljudi koji su me povrijedili ili s kojima imam loša iskustva, naučila sam kako biti jaka, kako u sebi pronaći snagu te što i kakva osoba ne želim biti.

Kako bi sebe opisala kao osobu?

Sebe bih opisala kao osobu koja se doista izgradila zahvaljujući mnogim životnim iskustvima. Smatram da bi svatko od nas trebao težiti duhovnom razvoju. Opisala bi se kao veselu, empatičnu, nježnu, emocionalno zdravu osobu koja se zna žrtvovati za ono što voli, a ujedno se mogu pretvoriti i u teritorijalno nastrojenog alfa vuka. Loša iskustva nagnala su me da još više cijenim i volim životinje, a štiteći njih i pomažući im, ispunjavam svoje srce i dušu ljubavlju. Moj je životni moto: što želiš, koliko to jako želiš i što si za to spreman dati i učiniti – i to me vodi kroz život.

Jesu ti prijateljice dale potporu kad si rekla da ideš u show?

Nemam baš puno prijateljica, no poznanice s kojima se povremeno družim bile su uzbuđene i dale su mi podršku.

Kako je reagirala obitelj kad je čula da ćeš se boriti za srce ‘Gospodina Savršenog’?

S obzirom na to da se moja obitelj naviknula na to da što naumim to i ostvarim, nisu imali previše izbora nego da me podrže i budu uz mene. Dakako da je bilo raznih mišljenja i sve ih uvažavam, no za mene je bila najvažnija potpora i puno mi je značila.

Kako zamišljaš život u dvoje?

Život udvoje zamišljam kao ljudski oblik simbioze u kojoj je odnos obostran, što znači da obje strane imaju korist i jednako pružaju drugoj osobi. Za život udvoje potrebni su povjerenje i spremnost na kompromis, no naravno da je najvažnije da se osobe međusobno nadopunjuju i čine sretnim i boljim osobama.

Kakva je po tebi savršena dinamika odnosa u paru?

Dinamika odnosa u paru mora biti takva da jedan drugome budu podrška i da potiču jedan drugog na rast i razvoj, a ne da se sputavaju. Te dvije osobe moraju biti jedna drugoj oslonac od potpunog povjerenja i pružati si ljubav i pažnju kako bi ovaj život jedan drugome učinili ljepšim.

Postoje li neke stvari iz prethodnih veza za koje si rekla da nikad nećeš ponoviti?

Nikako više ne bih mogla trpjeti bolesnu ljubomoru, osobe koje ne znaju pokazati osjećaje i nekog tko me želi promijeniti u nešto što nisam.

S kim si se najviše zbližila u vili, a s kim nikad ne bi mogla biti prijateljica?

U vili sam se najviše zbližila sa Samrom i Nušom. Nikada se ne bih mogla družiti s osobama poput Barbare ili Sare koje su jako nezadovoljne same sobom pa imaju potrebu ponižavati ili provocirati druge osobe.

Je li ti teško palo kad se Mijo poljubio s Nikolinom?

Nije mi bilo žao što se Nikolina poljubila s Mijom jer je to doista jako željela i smatram da je to i zaslužila. Jako ju je to usrećilo.

Jesi ti maštala o tom prvom poljupcu s Mijom?

Iskreno, nisam maštala o tom poljupcu jer sam Miju nakon nekoliko naših susreta i razgovora počela doživljavati više na prijateljskoj bazi nego kao muškarca s kojim bih željela vezu.

Tko se po tebi najviše ističe u vili?

Po meni se u vili najviše ističu Nuša, Maja i Barbara, e sad, svatko po nečemu.

Zašto si odlučila napustiti show? Jesi požalila zbog te odluke?

Odlučila sam napustiti show zato što sam shvatila da Miju ne doživljavam kao muškarca u kojeg bih se zaljubila i nije se dogodila ona kemija koja je za mene vrlo važna. Zbog toga sam smatrala kako je jedino fer prema meni, Miji i drugim curama da napustim show kako bi se Mijo mogao fokusirati na druge cure, a i kako bi se one opustile jer više ne bi imale mene kao glavnu prijetnju kakvom su me smatrale. Žao mi je što sam otišla i zato što sam ondje upoznala nekoliko dragih cura i ljudi iz produkcije i što nisam imala još vremena za zabavu i druženje s njima.