ODMOR U TOPLIJIM KRAJEVIMA: Snježana Mehun s dečkom uživa na Maldivima, pohvalila se fotkama

Zagrebačka poduzetnica na Instagramu je otkrila da je s dečkom otputovala na Maldive

Snježana Mehun je s dečkom, austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom otputovala na Maldive, a fotografije i snimke podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Zagrebačka poduzetnica na fotografijama pozira u badićima i s osmijehom na licu.

“Nakon dugo, dugo premišljanja, vijećanja i opće apatije, depresije da je najpametnije ne ići nigdje pogađajte gdje letimo?”, napisala je Mehun uz fotografiju snimljenu u zračnoj luci prije nekoliko dana.

Snježana i Franz u vezi su dvije godine.

“Upoznali smo se preko zajedničkog poslovnog partnera. Iako svi samci traže partnere po barovima i klubovima, na kraju je mala vjerojatnost da na takvom mjestu upoznate kvalitetnu osobu”, kazala je Mehun početkom prošle godine.

“Od početka me podržavao u svemu što radim, isticao i bio ponosan pred svima, svojim poslovnim partnerima, obitelji, objavljivao na svojim društvenim mrežama moje slike potpuno nesebično i ponosno. To me oduševilo. Nije imao potrebu natjecati se sa mnom ni minorizirati me kao osobu koja radi i stvara, a s time sam se, nažalost, sretala u životu, kao i mnoge druge žene”, ispričala je poduzetnica.