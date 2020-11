ODLAZAK DIVE HRVATSKOG GLUMIŠTA: Sa samo 16 godina radila je kao kondukterka u busu, a kolege su ju zvale ‘mala s kamena’

Obično je glumila tople, obične i prikriveno snažne žene, a bila je omiljena među kolegama i publikom

Omiljena filmska, kazališna i televizijska glumica Vera Zima preminula je jučer u Zagrebu u 68. godini.

Dobitnica je nagrade ‘Vladimir Nazor’ za životno djelo i nagrade ‘Fabijan Šovagović’ za doprinos hrvatskoj kinematografiji.

Rođena je 21. ožujka 1953. u Metkoviću, dok je djetinjstvo i mladost provela je u Pločama. Otac joj je bio Slovak, a majka Dalmatinka pa joj je pravo ime Vjeročka Zimova.

“Majka mi je bila Dalmatinka, s brda u okolici Ploča, a tata Slovak. Došao je na more iz Vojvodine i ostao. Njihova je ljubavna priča kao iz romana. Mama je s 18 godina ostala udovica, sve je to bilo pomalo tužno. Njezin je suprug preminuo rano od šećera. Djed i baka su mog tatu dočekivali s puškom na kućnom pragu, ali nasreću, preživio je. To je sve život. Često te ošine sudbina pa se snalazi kako znaš”, rekla je Zima prije nekoliko godina za 24sata.

Velika želja za dokazivanjem

Od 16. godine izdržavala je samu sebe radeći kao kontrolorka u autobusu na relaciji Zastrog – Ploče.

Odmalena se htjela dokazati, a kolege su ju zvali ‘malom s kamena’. Zvonko Barbir, njezin profesor hrvatskog jezika, još ju je u srednjoj školi prozvao glumicom. “Voljela sam se pokazivati, uživala sam u tome. Nisam imala ni zrna soli u glavi niti sam znala što me čeka i što je gluma. Osjetila sam tu euforiju mladosti i vodila me potreba za pokazivanjem i dokazivanjem”, rekla je za 24sata.

Od 140 kandidata na prijamnom ispitu za Akademiju dramskih umjetnosti primljeno je samo četvero studenata, među njima i Vera koja je bila jedina žena.

Nakon završetka Akademije velikani glumišta Relja Bašić i Vanja Drach pozvali su ju da s njima radi hit predstavu Ivana Kušana ‘Čaruga’, što je bio veliki pothvat za mladu glumicu.

U filmu ‘Mećava’ Antuna Vrdoljaka iz 1977. godine ostvarila je zabilježenu ulogu. U tom je filmu pokazala grudi, a erotska scena iz tog filma proglašena je najsenzualnijom u povijesti domaćeg filma. Mučilo ju je što će njezin otac reći na tu scenu, no nakon toga se proslavila.

Zima je tipski glumila obične, tople i prikriveno snažne žene, a široku je prepoznatljivost stekla takvim televizijskim ulogama u sitcomima ‘Luda kuća’ i ‘Odmori se, zaslužio si’.

Samo riječi hvale

Na društvenim mrežama od legendarne glumice opraštaju se kolege, obitelj i prijatelji.

“Ne stoj nad mojim grobom i ne budi tužan. Ja nisam tamo, ja ne spavam… Ja sam tisuću zahuktalih vjetrova. Ja sam suton ponad zrelog žita. Ne stoj nad mojim grobom i ne plači. Ja nisam tamo, od smrti sam jači”, napisala je Verina sestra Duška Mušić uz zajedničku fotku.

Od Zime se oprostio glumac i voditelj Igor Mešin s kojim je glumila u seriji ‘Odmori se, zaslužio si’.

“Glumili smo zajedno u pet sezona serije. Divno je bilo raditi s Verom, baš sam uživao. Imala je prema nama i majčinski odnos, ali kad je bilo riječ o poslu bila je vrhunski profesionalac. Zbog ove situacije se dugo nismo vidjeli, zadnji put na snimanju dokumentarca o pokojnom Ivi Gregureviću”, rekao je Mešin za 24sata.

‘Živjela je da uveseljava’

Snježana Tribuson, jedna od autorica serije ‘Odmori se, zaslužio si’ također je imala samo riječi hvale za legendarnu glumicu.

“Poznavale smo se 40 godina, a zajedno smo radile više od šest, bila mi je prijateljica. Užasno je da je otišla u 68. godini jer je bila jako vitalna, a imala je brojne interese. Izuzetno talentirana glumica je bila, sjajna. A takva je bila i kuharica. Odlično je kuhala, i to pogotovo jela koja se ne jedu svaki dan, jela iz Metkovića i okolice. Odlično je spremala ribu i plodove mora, ali i ostale stvari”, rekla je za 24sata.

Dirljivu poruku uputila je i glumica Dora Lipovčan.

”Bila mi je jedna od prvih partnerica pred kamerom kad sam kao klinka snimala HRT-ovu seriju i naučila me tad brdo trikova koje koristim i danas, a kasnije sam imala sreću još puno vremena provesti s njom po setovima… Ako si imao nju u ekipi znao si da nemaš šanse imati loš dan, čak i ako ga ona ima, nitko to nikad nije osjetio. Živjela je da uveseljava i pomiruje suprotstavljene energije oko sebe… Falit će jako, jako… Sretno putuj, draga, i hvala ti na svakom osmijehu podrške koje si tako nesebično dijelila baš onda kad je trebalo”, napisala je Lipovčan.