OD RUŽNOG PAČETA DO MODELA ZA BADIĆE: Nećete vjerovati kako danas izgleda zvijezda serije ‘Ne daj se, Nina’

View this post on Instagram

Kampanja za @studiomarcela je napokon vani!! 🐠🥰Prvo ovogodisnje kupanje palo je u prekrasnom Dubrovniku. Hvala @karmen_oblak 💕🌸🌺na genijalnoj fotki!! P.s. Ovo na slici sam ja🤪 @silky_technobasic_hrvatska @liscalingerie @rixosdubrovnik #hair #hairstudio #sea #sun #model #hairmodels #swimmingsuit #adriatic #dubrovnik #croatia