‘OD NJIH ĆE OSTATI SAMO ČEPOVI U GUZICI’: Splitski menadžer brutalno popljuvao Let 3 pa dobio žestok odgovor

Splitski menadžer ovog je puta odlučio reći svoje mišljenje o grupi Let 3, ali nije se nadao ovakvom odgovoru.

Splitski menadžer Ivan Bubalo odlučio je ovih dana otkriti istinu o svim glazbenicima s domaće estrade s kojima je surađivao pa je danas na red došao i Let 3.

DAO BIH SVE NA SVIJETU DA GA NISAM POZNAVAO: Splitski menadžer otkrio istinu o legendarnom Arsenu Dediću

Iako je do sada imao samo riječi hvale za Mišu, Arsena, Vannu, Rozgu i ostale, grupu Let 3 odlučio je brutalno popljuvati.

“Oni mogu nastati samo u Rijeci. Kad izdaju CD i krenu na ‘turneju’ u tri grada, zagarantirana im je posjeta od ukupno 500 posjetitelja. Dok služe politici, politika će ih nagrađivati, a oni će i dalje biti ‘umjetnici’ s pustim dotacijama grada, ministarstva… A od muzike iza njih ostat će samo čepovi u guzici”, napisao je Bubalo na svom Facebook profilu.

Njegov komentar potaknuo je pjevačicu Ivanku Mazurkijević, inače životnu partnericu jednog od članova grupe Let 3, Damira Martinovića Mrle, da mu odgovori.

“S obzirom da sam životna partnerica jednom od njih, mogu iz prve ruke reći da imaju oko 70 koncerata godišnje i da pune Dvoranu sportova bez problema. Živimo u iznajmljenom stanu kojeg plaćamo svojim novcem. Od te muzike koju, naravno, ne trebate cijeniti. No, nismo članovi ikoje partije niti nas itko financira. Možda vam je nevjerojatno, no ima nas koji zbilja imamo ‘lude’ i ‘nevjerojatne’ misli da možemo funkcionirati u državi različitih ukusa i načina funkcioniranja bez nepotrebnih vrijeđanja i bez izmišljanja nepotpunih podataka radi uspješnijeg posta. Ako Vam se Let 3 ne sviđa, to je ok. Ovo ostalo što pišete je -10 istina”, odgovorila je pjevačica splitskom menadžeru.