OD DUMBLEDOREA DO GANDALFA: Iznenadit će vas koje je sve fantastične uloge Sean Connery odbio

Albus Dumbledore u Harryju Potteru, Morpheus i Arhitekt u Matrixu, Sybok u Zvjezdanim stazama, Gandalf u Gospodaru prstenova – samo su neke od uloga koje je Sean Connery odbio utjeloviti

Jučer je svijet obišla vijest o smrti Seana Conneryja, legendarnog glumca koji nas je napustio u 91. godini života. Connery je tijekom svoje duge filmske karijere utjelovio neke od najpoznatijih likova. No, mnoge uloge je i odbio te prepustio svojim kolegama – Ianu McKellenu, Michaelu Caineu, Richardu Harrisu i dr.

NAPUSTIO NAS JE SEAN CONNERY: Legendarni glumac preminuo je u 91. godini života

Gandalf u Gospodaru prstenova

Gandalfa je utjelovio Ian McKellen, no ta je uloga prvotno bila ponuđena Conneryju. Međutim, on ju je odbio iako su mu nudili vrtoglavih 6 milijuna dolara po filmu. Ipak, nije požalio zbog te odluke. “Pročitao sam knjigu i scenarij. Pogledao sam film. I dalje mi nije jasan. Mislim da ga je Ian McKellen sjajno utjelovio”, rekao je Connery.

Morpheus i Arhitekt u Matrixu

Conneryju su nudili dvije dvije uloge u trilogiji Matrix – ulogu Morpheusa i Arhitekta. On je odbio obje uloge jer nije razumio scenarij. Uloge su na kraju pripale Laurenceu Fishburneu i Helmutu Bakaitisu.

Simon Gruber u Umri muški

Ulogu Simona Grubera u filmu Umri muški Sean Connery je odbio jer nije želio igrati zločinca pa je ulogu dobio Jeremy Irons.

Thomas Crown u Aferi Thomasa Crowna

Alan Trustman, koji je napisao scenarij za film Afera Thomasa Crowna, u ulozi protagnista želio je vidjeti Conneryja. No, on to nije želio pa je Crowna utjelovio Steve McQueen.

Albus Dumbledore u Harryju Potteru

Albusa Dumbledorea, ravnatelja škole čarobnjaštva u serijalu o Harryju Potteru, utjelovio je Richard Harris, no ta je uloga bila ponuđena i Conneryju koji ju je odbio. Nakon Harrisove smrti, Dumbledorea je glumio Michael Gambon.

Rick Deckard u Istrebljivaču

Connery je odbio glumiti Ricka Deckarda, glavnog lika filma Istrebljivač pa je uloga pripala Harrisonu Fordu.

John Hammond u Jurskom parku

Michael Crichton, autor i Conneryjev prijatelj, tvrdi da je glumac odbio ulogu Michaela Crichtona u Jurskom parku jer je smatrao da mu nisu ponudili dovoljno novaca. Hammonda je utjelovio Richard Attenborough.

Igrač u filmu Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi

Tajanstveni lik Igrača u filmu Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi utjelovio je Richard Dreyfuss, no ta je uloga prvotno trebala pripasti Conneryju. Međutim, on ju je odbio zbog zdravstvenih problema.

Kralj Mjeseca u Avanturama baruna Munchausena

Connery je prihvatio ulogu kralja Mjeseca u filmu Avanture baruna Munchausena, no kasnije je redatelj Terry Gilliam izmijenio scenarij i uloga je izgubila na važnosti. Kralja Mjeseca je umjesto Conneryja utjelovio Robin Williams.

Sentinel Prime u Transformerima: Tamna strana Mjeseca

Uloga Sentinela Primea u filmu Transformeri: Tamna strana Mjeseca prvotno je bila ponuđena Conneryju, ali on ju je odbio. Naposljetku ju je prihvatio Leonard Nimoy.

Tarzan u filmu Tarzan Veličanstveni

Connery je 1959. u filmu Tarzanova najveća pustolovina glumio jednog od sporednih likova, a u nastavku mu je ponuđena uloga Tarzana.

Sybok u Zvjezdanim stazama 5: Zadnja granica

Connery je odbio glumiti Syboka u Zvjezdanim stazama 5: Zadnja granica. Lik je utjelovio Laurence Luckinbill.

Nigel Powers u Austin Powers: Goldmember

Nigela Powersa u filmu Austin Powers: Goldmember glumio je Michael Caine iako je prvotno bila namijenjena Conneryju. No, dogovor je propao.